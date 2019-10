Zeesen

Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens fanden in der Nacht auf Mittwoch auf der Straße am Friedhof eine aufgebrochene Geldkassette und Werkzeug. Ein Fährtenhund führte die Polizisten zur aufgebrochenen Filiale einer Autowerkstatt in Zeesen.

Von MAZonline