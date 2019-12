Gemeinsames Singen am Bahnhof

Königs Wusterhausen

Vorbeikommen und Mitsingen, so lautete die Einladung der Bürgerstiftung Königs Wusterhausen. Sie hatte zum 4. Weihnachtssingen am Freitagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz in Königs Wusterhausen eingeladen.

Mutiger Siebenjähriger singt ganz allein vor

Das ließen sich dann auch die KWer nicht entgehen. Unterstützt von Chormitgliedern der „Freien Sänger Zernsdorf“ sang man gemeinsam eine halbe Stunde lang bekannte Weihnachtslieder. Und wer dann doch nicht so textsicher war, konnte das vorher verteilte Liederblatt zur Hilfe nehmen.

Ganz mutig war der siebenjährige Florian Paschke (Foto). Er ließ sich zu einem Solo überreden und sang für alle Zuhörer „Oh Tannenbaum“.

Von Gerlinde Irmscher