Waltersdorf versinkt im Stau

Wildau/Waltersdorf

Seit 8 Uhr früh ist die Autobahnauffahrt zum A10-Center gesperrt – und das bleibt nicht ohne Folgen. Einerseits rollt der Verkehr auf der A 10 so flüssig wie selten an einem Montag, dafür versinkt Waltersdorf im Stau.

Seit 9 Uhr stehen die Autos auf der L 400 in Richtung Norden. Schon am Kreisverkehr, der etwa auf halber Strecke zwischen dem A 10-Center und Waltersdorf liegt, staut sich der Verkehr. Die Zufahrt nach Kiekebusch ist dahinter phasenweise ebenso dicht wie der Straßenabschnitt nach Waltersdorf. Und für Autofahrer, die dort feststecken, gibt es in der Regel kein Zurück mehr.

Eine Stunde von Wildau nach Waltersdorf

Karén Hankel von der Waltersdorfer Firma Dam Parkservice berichtet, dass schon gegen zehn Uhr kein Durchkommen mehr war. „Einer unserer Fahrer hat bereits am Vormittag eine Stunde von Wildau bis Waltersdorf gebraucht“, sagt sie. Erst im Verlauf das Nachmittags nahm die Staulänge ab. „Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Tagen so weiter geht“, sagt sie.

Das Problem: In Waltersdorf werden die Autos per Ampelschaltung auf die Autobahn oder ins Gewerbegebiet abgeführt. Die Ampelschaltung ist dem großen Andrang aus Richtung des A 10-Centers aber nicht gewachsen. „Das Problem hatten wir in den vergangenen Wochen schon ohne die Baustelle häufig“, sagt Karén Hankel. Am Montag sei es extrem gewesen.

Verkehr von allen Seiten

Eine technische Lösung dafür werde es in den nächsten Tagen aber kaum geben, sagt Thomas Mattuschka vom Landesbetrieb Straßenwesen. „An der Ampelschaltung kann man an der Stelle wenig ändern, weil der Verkehr von allen Seiten kommt und in Waltersdorf auf allen Zufahrtsstraßen Stau ist“, sagt er. Für die rund zwei Wochen, in denen die Auffahrt gesperrt bleibt, rät Mattuschka Autofahrern deshalb, sich andere Wege zu suchen. „Die Auffahrtstelle Ragow funktioniert noch gut, auch Niederlehme kann man nutzen.“

Die positive Seite aus Sicht des Landesbetriebs: Weil keine Autos mehr bei Wildau von der Autobahn drängen, können die Lkw die Abfahrt störungsfrei passieren, der Verkehr auf der Autobahn läuft dadurch überraschend reibungslos. „Wir wussten vorher schon, dass die Abfahrt eine wichtige Stau-Ursache ist, aber jetzt, da sie gesperrt ist, sieht man es auch eindrucksvoll“, so Mattuschka.

Noch bis Ende kommender Woche werden die Bauarbeiten an der Auffahrt andauern. Sie sind Teil des großen Sanierungspakets, das seit Wochen den Verkehr auf der A 10 zwischen Niederlehme und dem Schönefelder Kreuz beeinträchtigt. Auf dem Abschnitt wird die kaputte Betonfahrbahn erneuert. Aufgrund von Altlastenfunden kommen die Arbeiten aber langsamer voran als geplant. Gesperrt ist aber nur die nördliche Anschlussstelle. Auf der gegenüberliegenden Seite kann man weiterhin von der Autobahn abfahren.

Von Oliver Fischer