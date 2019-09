Gisela Balzer ist Streitschlichterin aus Überzeugung

Königs Wusterhausen

Seit 20 Jahren kümmert sich Gisela Balzer (70) um den Streit anderer Menschen. 1999 bewarb sie sich um dieses Amt, der Ortsbeirat Kablow nahm die Bewerbung gerne an und schlug sie für das Amt vor. Seitdem kümmert sie sich, wenn Streitigkeiten um die Hecke oder den Baum auf der Grundstücksgrenze dazu führen, dass Nachbarn sich nicht mehr als Nachbarn grüßen. Oder – schlimmer noch – wenn sie im Streit aneinander geraten, weil der Baum zu viel Schatten wirft.

Gerichtsverfahren vermeiden

Schiedsmänner und -frauen ersparen den Gerichten im Lande viele tausend Prozesse jedes Jahr. In zwölf Bundesländern gibt es Schiedsmänner, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen und Hamburg haben die Einrichtung nicht. Die wesentliche Aufgabe ist, „die Bürger wieder miteinander ins Gespräch zu bringen, um ein formales Gerichtsverfahren zu vermeiden“, sagt Gisela Balzer. „Wir arbeiten ehrenamtlich. Wer zu uns kommt, muss nur eine Anzahlung für die Kosten, die Schreibgebühren, leisten. Die liegen so zwischen 20 und 30 Euro. Bei Streitigkeiten um die Hecke oder den Baum auf der Grundstücksgrenze kann es manchmal eine teure Angelegenheit vor Gericht werden.“ Das verhindern die ehrenamtlichen Schiedsmänner und -frauen. „Ich helfe den beiden, sich einander anzunähern und eine Lösung zu finden, mit der beide leben können.“

Fingerspitzengefühl erforderlich

Dreimal im Jahr wird die Schiedsfrau zu Weiterbildungen eingeladen, werden notwendige Informationen und Lehrgänge angeboten, um nachbarschaftliche Streitigkeiten zu schlichten und so ein formales Gerichtsverfahren zu vermeiden. Bei diesen Gelegenheiten wird das Wissen in Strafrecht, Zivil- und Nachbarschaftsrecht aufgefrischt und aktualisiert. Die Schlichtungskompetenz von Gisela Balzer ist gefragt, wenn es um Nachbarschafts- oder Vermögensstreit geht, oder um Schadensersatz und Schmerzensgeld. Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung oder die Verletzung von Briefgeheimnissen gehören ebenfalls zu den Sachgebieten der Schiedsfrau. „Da braucht man oft viel Fingerspitzengefühl und eine ruhige, sachliche Art, um zwei Streithähne wieder zusammenzubringen.“ Dabei geht es nicht immer darum, als Schiedsfrau selbst den Stein der Weisen, die Lösung des Streits zu finden. „Ich muss vielmehr die Parteien dazu bringen, selbst die Lösung zu finden, die zum Vergleich führt.“

Tür- und Angelfälle

Bei den so genannten „Tür- und Angelfällen“ ist der Aufwand für den einzelnen Fall meist nicht groß. Es wird nichts protokolliert, sie tauchen in keiner Statistik auf. Sie werden „zwischen Tür- und Angel“, am Telefon oder auch schonmal durch einen Ortstermin erledigt. Deshalb kosten diese Verfahren auch nichts. Bei all diesen Schlichtungsaufgaben muss Schiedsfrau Gisela Balzer keine Gesetzestexte auswendig kennen. „In der Regel genügt der gesunde Menschenverstand“, sagt die Schlichterin, die noch lange nicht ans Aufhören denkt. Allerdings macht sie sich Sorgen um die Zukunft der Einrichtung des ehrenamtlichen Schiedsverfahrens. „Es gibt immer weniger Menschen, die sich für das Amt zur Verfügung stellen.“ Das war für sie selbst keine Frage. Damals, als sie das Amt übernommen hat, hatte sie schon jahrelange ehrenamtliche Arbeit im Betriebsrat in Wildau und in der IG Metall in Ludwigsfelde hinter sich. Für die IG Metall ist sie mit ihren siebzig Jahren auch immer noch aktiv. Zwei- bis dreimal im Jahr treffen sich die IG Metall-Senioren in Ludwigsfelde und reden über die Probleme der Belegschaften in den Betrieben der Region. Gisela Balzer: „Zur Ruhe setzen will ich mich noch lange nicht.“

Von Udo Böhlefeld