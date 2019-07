Niederlehme

Am Montagvormittag wurde die Polizei nach Niederlehme gerufen, da Unbekannte am vergangenen Wochenende das Eingangsportal der Schule an der Schulstraße mit vier schwarz-silbernen Graffitis verunstaltet hatten.

Weiterhin Kabeltrommeln, Sprühkleber und Kabel gestohlen

Damit nicht genug, waren einer Firma, die Dacharbeiten durchführt, eine Kabeltrommel, mehrere Flaschen Sprühkleber und weitere Kabel gestohlen. Der Gesamtschaden ist bislang noch nicht beziffert.

