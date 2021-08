Groß Köris

Eine Couch stand am Dienstagvormittag in einer Wohnung in der Lindenstraße in Flammen. Deren Bewohner (23) wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingewiesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Wohnungen darunter wurden durch Löschwasser beschädigt. Die Feuerwehr hatte das Gebäude evakuiert.

Von MAZonline