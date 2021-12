Groß Köris

Laut Angaben der Polizei sind Diebe am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Landhausstraße in Groß Köris eingedrungen: Danach hinterließen sie auf der Suche nach Bargeld eine Spur der Verwüstung in den Zimmern. Der Schaden wurde auf mehrere Hundert Euro beziffert. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen dazu aufgenommen.

Von MAZonline