Groß Köris

Polizisten hielten am Samstagabend einen Radler (42) in Groß Köris an. Während der Kontrolle zeigte er alkoholbedingte Auffälligkeiten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Während des Anhaltens rief der Mann „Sieg Heil!“ und versuchte, den Hitlergruß zu zeigen. Das konnte unterbunden werden. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

