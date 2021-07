Dahme-Spreewald

Wer einen Eindruck von der Hilfsbereitschaft der Einwohner von Dahme-Spreewald bekommen will, der muss dieser Tage einen Blick in den Saal der Gaststätte „Zur grünen Linde“ in Briesen werfen. Der große Raum ist zum Platzen voll mit Kartons und Kisten aller Art und allen möglichen Inhalts. Es sieht aus, als würde der Gasthof umziehen und alle beweglichen Bestandteile wären schon verpackt. Tatsächlich befinden sich in den Kartons aber Spenden von Dahmeländern. Und es ist alles dabei: von Spielzeug über Kleidung, Tierfutter und Elektrogeräten bis hin zu Kinderwagen. Tonnenweise.

Ein kleiner Teil der Spenden, die derzeit in Briesen lagern. Am Donnerstag sollen sie nach Rheinland-Pfalz gefahren werden. Quelle: Susann Fischer

Die Spenden sind für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Süd- und Westdeutschland gedacht, und sie zusammenzutragen ging so schnell, dass die Beteiligten kaum mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht.

Erst am Freitag hatten Yvonne Thieke-Eggert aus Galun und Annika Drehkopf aus Deutsch Wusterhausen eine Facebookgruppe gegründet. „Ich und mein Mann, wir sind morgens aufgestanden, haben uns gefragt, wo wir unsere eigenen Spenden abgeben sollen. Wir haben recherchiert, aber nichts passendes gefunden. Da haben wir einfach die Gruppe gegründet“, erzählt Yvonne Thieke-Eggert. Wirklich in Fahrt kam die Sache, als wenig später Angie Hübner aus Bestensee hinzu kam, die Kontakt zum Verein „Mit Herz für Mensch und Tier“ hat. Der Verein sitzt in der Eifel, ist selbst betroffen und kann direkt vor Ort Menschen mit Spenden unterstützen, die im Hochwasser alles verloren haben. „Damit haben wir einen direkten Abnehmer. Wir wissen, wo die Spenden landen“, sagt Angie Hübner.

Der Rest ergab sich fast von alleine. Viele engagierte Dahmeländer meldeten sich, manche zum Spenden, manche zum helfen. Ein größeres Team aus Organisatorinnen versuchte, alles in vernünftige Bahnen zu lenken. „Wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen. Aber die Bereitschaft der Menschen zu spenden aber auch zu helfen ist unglaublich“, fasst Yvonne Thieke-Eggert die Situation zusammen. Aus allen Ecken des Landkreises kamen Angebote. Weil Susann Fischer freimütig den Saal ihrer Gaststätte zur Verfügung gestellt hatte, konnte letztlich alles in Briesen gebündelt wurden.

Täglich neue Spenden, täglich muss sortiert werden

Natürlich gibt es aktuell im Landkreis auch viele andere Hilfsaktionen, etwa von Feuerwehren, Vereinen oder Unternehmen. Was in Briesen passiert, dürfte aber die größte private Aktion im Landkreis sein. Täglich kommen dort neue Lieferungen an, sowohl von Privatleuten als auch von Unternehmen, die sich mit Sachspenden und sonstigen Hilfsangeboten beteiligen. Und täglich kommen Helfer zum sortieren. In einer Ecke die Kleidung, in einer anderen Ecke Spielzeug, in einer weiteren alles für Tiere. Das sieht chaotisch aus, wie Susann Fischer einräumt. „Aber wir haben ähnliches schon beim Oderhochwasser und der Flüchtlingshilfe erlebt. Wir haben einen Plan.“

Der Plan beinhaltet auch, dass die Spenden schon am Donnerstagabend von einem Transportunternehmen aus Halbe nach Rheinland-Pfalz gefahren werden. Ebenfalls ehrenamtlich.

Städte und Gemeinden bieten Hilfe bei konkreten Projekten an

Auch die Kommunen im Landkreis wollen helfen, was freilich etwas anders aussieht. Auf Vorschlag der Mittenwalder Bürgermeisterin Maja Buße haben die Bürgermeister mehrere Städte und Gemeinden des Landkreises eine Videokonferenz abgehalten. Als Ergebnis bieten die Kommunen an, in den betroffenen Gebiete eine soziale Einrichtung – etwa eine Kita –, die nach dem Hochwasser nicht mehr nutzbar ist, wieder zu errichten. „Die Bilder aus den Flutgebieten lassen mich sprachlos zurück. Viele Menschen stehen vor dem Nichts. Deswegen ist es wichtig, schnell und effektiv zu helfen. Das geht am besten über konkrete Projekte“, wird Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Denkbar sei auch, Mitarbeiter aus den kommunalen Bauhöfen auf freiwilliger Basis zu entsenden, um Wiederaufbauhilfe zu leisten.

„Wir prüfen auch, ob wir aus unserem eigenen Kreisstrukturfonds Geld an betroffene Kommunen spenden können“, sagt der Vorsitzende der Kreisarbeitsgemeinschaft, Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger.

Zentrales Spendenkonto beim DRK eingerichtet

Die Kommunen wollen zudem jeweils Spendenkonten einrichten, damit ihre Einwohner die Hilfsaktion unterstützen können. Und auch die Gemeindevertreter werden in den kommenden Wochen entscheiden, ob sie zusätzlich Gelder für dieses Hilfsprojekt zur Verfügung stellen und wie hoch die Summen sein werden.

Allerdings hat inzwischen der Städte- und Gemeindebund darum gebeten, kommunalen Hilfsaktionen zu bündeln. Gemeinsam mit dem DRK hat der StGB ein Spendenkonto eingerichtet, auf das Kommunen aber auch Privatpersonen einzahlen können. Das Konto ist hier erreichbar.

Von Oliver Fischer