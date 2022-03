Großziethen: Weide brennt komplett nieder

Großziethen/Tornow

Eine Weide in der Luchtrift in Großziethen brannte Sonntagmittag nahezu komplett nieder und musste im Anschluss an den Löscheinsatz von der Feuerwehr gefällt werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Schaden bezifferte der Eigentümer des Flurstückes mit rund 3.000. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. An einer Wegekreuzung in Tornow löschte die Feuerwehr am Nachmittag schließlich rund 1.000 Quadratmeter Wald, der in Flammen stand. Die Kripo ermittelt.

Königs Wusterhausen: Transporter und E-Bike entwendet

Ein per Kette gesichertes E-Bike der Marke Bosch wurde am Sonntagnachmittag in der Luckenwalder Straße gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. In der Nacht zum Montag wurde dann ein Fiat-Ducato-Transporter in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Königs Wusterhausen entwendet.

Schönefeld: Personal stellt Dieb von Alkoholika

Angestellte eines Supermarktes im Melli-Beese-Ring in Schönefeld hielten am frühen Montagmorgen einen Dieb von Alkoholika (30) fest.

Lesen Sie auch:

Rekordversuch in Königs Wusterhausen: Oldtimer bilden Peace-Zeichen

Zeuthen: Kinder erobern die Miersdorfer Chaussee

Als die Beamten eintrafen, skandierte der mit 2,59 Promille alkoholisierte Mann Naziparolen, was ein weiteres Ermittlungsverfahren nach sich zog. Zudem erhielt er Hausverbot.

Wildau: Kleinwagen verletzt Radlerin bei Zusammenstoß

Nach einer Unaufmerksamkeit beim Abbiegen war ein Honda-Kleinwagen am Montagvormittag in der Chausseestraße in Wildau mit einer Radlerin (36) kollidiert. Ihre leichten Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden lag bei einigen Hundert Euro.

Von MAZonline