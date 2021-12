Gutscheine für das Frauenhaus in Dahme-Spreewald

Königs Wusterhausen

Es ist nunmehr das vierte Jahr in Folge, dass GEMTEC AG in Niederlehme das Frauenhaus in der Weihnachtszeit unterstützt. So übergab Projektkoordinatorin Bina Korinth an die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Elke Voigt und die Sozialarbeiterin im Frauenhaus des Landkreises Franziska Rumpel Gutscheine für einen Spielzeugladen. Die Gutscheine sollen dazu beitragen, dass die Mütter die Wünsche ihrer Kinder erfüllen können.

Weihnachtszeit ist schwierige Situation

„Die Weihnachtszeit ist eine echt schwierige Situation, vor allem auch für die Kinder“. sagt Elke Voigt. Seien sie doch aus ihrer gewohnten Umgebung, aus ihrem Freundeskreis herausgerissen.

Man versuche, Weihnachten so schön wie möglich zu machen. „Wir können den Frauen, die im Frauenhaus Schutz suchen die Sorgen nicht nehmen aber wir können den Kindern Heiligabend ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Elke Voigt und bedankt sich bei Bina Korinth, dass das Unternehmen an seiner Tradition festhält und auch in diesem Jahr wieder dazu beiträgt, den Kindern eine Freude zu bereiten.

Der Gedanke lasse die Mitarbeiter Unternehmen auch in diesem Jahr nicht los, dass Frauen und Kinder mitunter fluchtartig ihre Wohnorte, ihre Familien und Freunde verlassen, ohne dabei viel mitnehmen zu können. Für Außenstehende sei es kaum vorstellbar, wie es sich insbesondere für die Kinder anfühlen muss. „Wir können ihnen das Gefühl nicht nehmen, auch die aktuelle Lebenssituation nicht ändern. Wenn wir aber mit unseren gespendeten Gutscheinen den Kindern am Heiligabend ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, dann haben wir doch wieder alles richtig gemacht“, erklärt Bina Korinth.

Mehr Aufmerksamkeit für Not der Frauen

Aber nicht nur das Geben ist die Motivation. Man wolle auch Aufmerksamkeit für das Thema wecken. „Vielleicht können wir dadurch auch noch andere Unternehmen und Organisationen der Region motivieren, sich dieser Tradition in der Weihnachtszeit anzuschließen“.

Im Frauenhaus des Landkreises ist Platz für zwölf Frauen und 18 Kinder, die Schutz vor häuslicher Gewalt suchen. Eine Aufnahme ist zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Dazu ist eine 24-Stunden-Rufbereitschaft unter der Nummer 033763/214410 eingerichtet, auch an Wochenenden und zu Feiertagen.

