Häusliche Gewalt an Frauen gilt noch immer als Tabuthema, obwohl laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend etwa jede vierte Frau durch ihren aktuellen oder früheren Partner mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt wurde.

Bundesweite Kampagne

Experten befürchteten, dass im Zuge des Lockdowns im Frühjahr 2020 die Anzahl der Opfer drastisch angestiegen sein könnte. Mit der bundesweiten Kampagne #Sicherheim machten daraufhin deutsche Prominente wie Uwe Ochsenknecht, Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer auf das Problem aufmerksam.

Frauen über Rechte und Möglichkeiten aufklären

Nun soll auch ein neues Hilfsangebot in Königs Wusterhausen Frauen unterstützen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Peggy Regorz bietet ab Montag, dem 7. September, am ersten und dritten Montag jedes Monats von 13 bis 15 Uhr Beratungen im „ Stellwerk 8“, am Bahnhofsvorplatz 8 in Königs Wusterhausen, an. „Grundsätzlich möchte ich die Frauen darüber informieren, welche Rechte und Möglichkeiten sie haben und entwickle mit ihnen zusammen einen Notfallplan“, erklärt Regorz auf Nachfrage. Die Problematik ziehe sich durch sämtliche soziale Schichten und sei immer noch schambelastet. „Bundesweite Kampagnen sind da sehr wichtig. Sie sorgen dafür, dass das Thema enttabuisiert wird“, so Regorz.

Telefonische Beratung ebenfalls möglich

Neben den Terminen im „ Stellwerk 8“ bietet die Sozialarbeiterin auch eine telefonische Beratung an, bei der sie Frauen und auch Angehörigen Auskunft gibt. In Zukunft soll das Angebot von Peggy Regorz zudem weiter ausgebaut werden. „Über den gesamten Landkreis verteilt, wollen wir in verschiedenen Städten zweimal im Monat präsent sein.“

Erreichbar ist die Sozialarbeiterin unter den Rufnummern 03375/ 26 26 12 oder 0174/160 97 39 und per E-Mail unter peggy.regorz@dahme-spreewald.de

Von Joice Nkaigwa