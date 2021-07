Königs Wusterhausen

An kaum einem Platz im Land Brandenburg bündeln sich die Verkehrsträger derart wie im Hafen Königs Wusterhausen (Dahme Spreewald). Auf der 70 Hektar großen Fläche gibt es 2,5 Kilometer Kaianlagen, außerdem zehn Kilometer betriebseigene Gleise und eine eigene Lokomotive. Die Autobahn-Anschlussstelle Niederlehme ist nur einen Kilometer entfernt, der Flughafen BER etwa 15 Kilometer. „Wir sind tetramodal“, sagt Michael Fiedler, Geschäftsführer der kommunalen Betreibergesellschaft Lutra GmbH, in Anspielung auf die vier Verkehrsträger Straße, Schiene, Wasser und Luft. Tatsächlich wurden hier auch schon per Schiff angelieferte Kraftwerksturbinen für den Lufttransport umgeladen. Damit ist der Standort perfekt für die Zukunft gerüstet.

Braunkohle-Verladung fiel 2017 weg

Dabei musste sich der Hafen gerade erst neu erfinden. Bis 2017 wurde hier vor allem Braunkohle umgeschlagen, 8000 Tonnen pro Tag. Das fiel weg, als Vattenfall das Berliner Kraftwerk Klingenberg von Kohle auf Erdgas umstellte. Angst vor der Zukunft herrscht am Hafen trotzdem nicht. Die Gewerbeflächen sind gut nachgefragt, das Containerterminal wurde gerade eröffnet. Und wenn gleich um die Ecke in Grünheide (Oder Spree) das Tesla-Werk eröffnet wird, könnten zusätzliche Aufträge hinzukommen.

Eine möglichst enge Verzahnung der verschiedenen Verkehrsträger ist Ziel der Brandenburger Landespolitik. Dabei geht es vor allem um Nachhaltigkeit: Bis 2050 soll der Verkehr in Brandenburg klimaneutral abgewickelt werden, hat sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt. Das geht nicht ohne eine Stärkung von Schiene und Wasserstraße. 2019 hatten Bahn und Binnenschiff bundesweit nur noch einen Anteil von 26 Prozent am Güteraufkommen, gegenüber 34,5 Prozent im Jahr 1991, so die Zahlen des Umweltbundesamts. Der LKW dominiert, was nicht nur die CO2-Bilanz trübt, sondern auch die Autobahnen an ihre Kapazitätsgrenze bringt.

Kombinierter Verkehr ist das Ziel

Eine wichtige Rolle beim Umsteuern spielen im Land Brandenburg die Güterverkehrszentren, die den sogenannten „Kombinierten Verkehr“ (KV) erlauben. An einem KV-Terminal können Waren vom Güterzug oder Binnenschiff auf den LKW verladen werden, der die letzten Kilometer bis zum Endkunden übernimmt. Wichtig für die Zukunft des Schienengüterverkehrs in Brandenburg könnte auch der Bahntechnologie-Campus in Elstal (Havelland) werden, als Standort für Forschung und Entwicklung der Branche. An einem traditionellen Eisenbahnstandort und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Güterverkehrszentrum Wustermark wird hier Innovation gebündelt.

Im Hafen Königs Wusterhausen wird die Verzahnung der Verkehrsträger praktiziert. Damit diese Entwicklung stabiler wird und es zu einem weiteren Wachstum der nachhaltigen Verkehrsträger Schiene und Wasserweg kommen kann, müssten einige Engpässe beseitigt werden. Die gibt es vor allem auf den Wasserwegen, die nach Königs Wusterhausen führen, berichtet Lutra-Geschäftsführer Michael Fiedler. Für den Teltowkanal betrifft das insbesondere eine Brücke, die durch die in einem Schacht unter der Fahrbahn geführte U-Bahn besonders niedrig ist. Ein Ausbau an dieser Stelle würde dem Hafen sofort neue Möglichkeiten geben, gleichfalls eine Verlängerung der Schleuse Fürstenwalde, die für den Weg an die Oder und nach Polen ein Nadelöhr darstellt.

Von Ulrich Nettelstroth