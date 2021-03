Königs Wusterhausen

Die Pläne für ein neues Wohngebiet im Königs Wusterhausener Ortsteil Niederlehme werden konkreter. Am Montag stellte ein Vertreter des Berliner Unternehmens „Die Mehrwertbauer“ seine Ideen für das „Hafenquartier Niederlehme“ dem Bauausschuss vor.

Demnach sollen auf dem 43.000 Quadratmeter großen Grundstück 250 bis 300 Mietwohnungen entstehen. Dabei soll es sich aber nicht um ein reines Wohngebiet handeln, so der Architekt und Stadtplaner Stefan Giesler. Durch den öffentlichen Zugang zum Wasser, durch Grünflächen und Möglichkeiten für Handel und Gastronomie könne ein „attraktiver Ort“ geschaffen werden. Außerdem sei Platz für eine Kita – und für einen Bürgertreff.

250 bis 300 Mietwohnungen geplant

Konkret geht es um das Areal der Heidelberg Cement am alten Hafen. Auf Initiative der Stadt sollte das Gelände nun „höherwertig“ genutzt werden, so Giesler. Die „Mehrwertbauer“ hatten sich beim Investorenauswahlverfahren durchgesetzt.

Der Entwurf der Projektentwickler sieht Häuser mit zweieinhalb bis drei Geschossen vor. In die Wohnungen könnten sowohl Alleinstehende als auch Familien einziehen, für Barrierefreiheit sei gesorgt, sagte Giesler. Angaben über Preise machte er am Montag noch nicht. Die Planer rechnen mit durchschnittlich 1,6 Personen pro Wohnung. Auf 300 Wohneinheiten gerechnet, würde das 480 Einwohner bedeuten.

Hochhaus hatte für Diskussionen gesorgt

Ebenfalls im Entwurf: Ein Hochhaus mit bis zu 15 Geschossen. Das hatte bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Außerdem war die Sorge geäußert worden, ob die Infrastruktur auf das neue Wohngebiet ausgerichtet sei. Auch am Montag ging es um diese Aspekte. So betonte Martin Meinert (CDU) etwa, dass der Entwurf zwar insgesamt ansprechend sei, das Hochhaus aber ein „Problem“ werden könnte.

Giesler verwies darauf, dass ihm „völlig bewusst“, dass es noch offene Fragen gebe. Und: Bei vielen Bauprojekten sei der Spagat zwischen Dichte und einer belebten Mitte zu meistern. Um florierende Geschäfte zu haben, brauche es eben auch Menschen vor Ort. Das Hochhaus könne zu einem markanten Punkt werden, der Leute anziehe; eine Art zweiter Wasserturm.

Ein Pendant zum Wasserturm Niederlehme

Das sieht auch Katharina Ennullat (FWKW), die Ortsvorsteherin Niederlehmes, ähnlich. Das Hochhaus würde den Wasserturm spiegeln und sei sicherlich ein „Hingucker“. Insgesamt steht sie den Plänen der „Mehrwertbauer“ positiv gegenüber: „Das ist ein starker städtebaulicher Entwurf“, so Ennullat. Der Ortsteil könne dadurch aufgewertet werden. Gleichwohl sei es aber eben vorerst ein Entwurf. Die Bürger hätten weiterhin die Möglichkeit, sich einzubringen. Denn der Aufstellungsbeschluss ist noch nicht gefasst.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darauf verwies auch Giesler am Montag. „Ich stehe nicht hier und sage, das geht nur so“, sagte er etwa mit Blick auf das Hochhaus. Zunächst stünden nun Gespräche mit Behörden und der Politik an. Im nächsten Schritt könne dann der Aufstellungsbeschluss gefasst werden. Der Bebauungsplan soll das Hafenquartier übrigens als „urbanes Gebiet“ skizzieren. Bei dieser Gebietsform kann der Anteil der Wohnfläche höher sein als in einem Mischgebiet. Außerdem gehe es um andere Schallemissionen, so Giesler. Das sei auch mit Blick auf den Sportplatz relevant. Denn der müsse auf jeden Fall erhalten bleiben.

Von Johanna Apel