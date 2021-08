Halbe

Während die Einen gerade vom Sport zurückkommen, ist der Küchendienst damit beschäftigt, das Mittagessen zuzubereiten und dabei neue Rezepte auszuprobieren. Ofenkartoffeln, Quark mit Kräutern und Salat mit Dressing stehen auf dem Speiseplan.

Die 20 Mädchen und Jungen zwischen 12 und 14 Jahren, die derzeit zwei Wochen im „4 YouCamp“ in Halbe verbringen, sind nicht gekommen, um einfach nur einmal Spaß in den Ferien zu haben. Sie haben gemeinsam ein Ziel: abnehmen. Gesunde Ernährung und Bewegung sollen dabei helfen.

Gemeinsames Kochen steht auf dem Tagesprogramm

Dabei ist wichtig für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sport und Bewegung Spaß machen. Im Camp können sie die verschiedenen Sportarten kennenlernen und sich ausprobieren und dadurch merken, wie man sich durch Ausdauerübungen und Muskeltraining schnell wohler fühlen kann. In den Workshops erfahren sie viel Neues über gesunde Ernährung, lernen unter anderem die Ernährungspyramide kennen, die Nahrungsmittel in Gruppen gliedert und zeigt, welche öfter gegessen werden sollten und welche nur in kleinen Mengen zu einer gesunden Ernährung beitragen. Beim gemeinsamen Kochen in der Lehrküche entdeckt so manch einer sein neues Lieblingsrezept. Aber auch die Zeit zum Entspannen kommt nicht zu kurz, einfach nur mal am Lagerfeuer sitzen, Baden gehen oder Ausflüge in die Umgebung stehen auf dem Programm.

Täglich kochen die Kinder gemeinsam im Feriencamp- Quelle: Gerlinde Irmscher

Noah erklärt ganz stolz: „2,3 Kilo habe ich in der ersten Woche abgenommen und verrät, dass es fünf werden sollen. Auch bei Sophie zeigt die Waage schon 2,4 Kilo weniger an. „Ich bin nicht nur hier, um noch etwas Schönes zu erleben, ich will vor allem neue Rezepte lernen und natürlich abnehmen, weil mich die anderen immer ärgern, dass ich zu dick bin“, erzählt sie aber auch, dass sie in den ersten tagen Heimweh hatte, jetzt alles gut sein, der Sport zwar manchmal etwas anstrengend ist und sie schon viele neue „Geschmäcker“ kennengelernt hat. „Ich habe vorher noch nie Tofu gegessen und auch die Sommerrollen waren ganz lecker“.

Fachärztin des „4 YouCamp“ findet Teilnehmerinnen und Teilnehmer „mutig“

Jutta Mönnich, Fachärztin für Allgemeinmedizin hat die Patenschaft und die ärztliche Betreuung für das Camp übernommen. „Ich finde es mutig von Euch hierher zu kommen“, so ihre Begrüßung in der Gesprächsrunde, in der die Mädchen und Jungen sich nicht scheuten, ihre Fragen zu stellen. Ein großes Thema war Übergewicht und Diabetes, wie ist das perfekte Gewicht, wie bekomme ich Dehnungsstreifen weg oder auch kann Übergewicht Wachstum stören. Sie gibt ihnen den Spruch mit auf den Weg – wenn mich das Leben satt macht, muss ich nicht essen. „Also guckt und denkt etwas Schönes was satt macht, anstatt immer gleich zum Essen zu greifen“.

Lesen Sie auch:

Mit dem „4youCamp“ möchte der Verein „gesund leben“ einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge für vom Übergewicht betroffener Kinder und Jugendlicher leisten. Initiatorin und Projektleiterin des Camps ist Heike Böhm. Als Mutter eines Teenagers hatte sie die Erfahrung gemacht hat, wie schwierig es ist, mit der Situation umzugehen, wie vergeblich es war auf der Suche nach einem entsprechenden Feriencamp für übergewichtige Kinder. So gab sie 2017 ihren Posten als Projektleiterin in einer Bank auf und widmet sich nun der Natur und Gesundheitsthemen, arbeitet als Ernährungscoach für Familien und ist Kursleiterin für Waldbaden.

Von Gerlinde Irmscher