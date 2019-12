Landkreis würdigt Ehrenamt

Halbe

Zum „Tag des Ehrenamtes“ hat der Landkreis Dahme-Spreewald am Freitag zu einer Feierstunde in den Kaiserbahnhof Halbe eingeladen. Vizelandrätin Susanne Rieckhof ehrte 42 Bürger, die sich in hohem Maße für das Gemeinwohl engagieren. Der Nachmittag im Kaiserbahnhof war ein Dankeschön an die freiwilligen Helfer in Dahme-Spreewald.

Das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Dahme-Spreewald umfasst eine große Bandbreite. Im Sport- und im Heimatverein, in Sozialverbänden, in Elterninitiativen, im Krankenhaus und im Pflegeheim, im Natur- und Denkmalschutz, wie im gesamten Kulturbereich oder in der Freiwilligen Feuerwehr, überall sind Ehrenamtliche tätig.

2500 Euro Gesamtpreisgeld

Im jährlichen Wechsel würdigt der Landkreis besondere Leistungen im Umweltbereich, im Ehrenamt und für Zivilcourage. Grundlage ist eine vom Kreistag beschlossene Richtlinie aus dem Jahr 2000. Für die Ehrenamtler sind 2500 Euro ausgelobt, wobei das Preisgeld auf mehrere Preisträger verteilt werden kann. Geehrt wurden in diesem Jahr ehrenamtliche Leistungen in den Bereichen Kultur, Sport, Kinder, Jugend, Senioren, Feuerwehr und Gesellschaft.

Bei einer öffentlichen Ausschreibung wurden 63 Vorschläge für herausragende ehrenamtliche Arbeit eingereicht. Die Entscheidung über die Preisträger fiel am 4. Dezember in der Kreisausschusssitzung.

Urkunden und Preisgeld für zehn Ehrenamtler

Zehn Ehrenamtlern wurden für ihre außerordentlichen Leistungen mit einer Urkunde und einem Preisgeld ausgezeichnet. „Mit ihrer Arbeit gewährleisten sie nicht nur das Funktionieren, sondern auch die Lebensqualität unserer Gesellschaft und bilden somit eine wichtige Säule in der Gesellschaft. Dafür möchte ich Ihnen unser aller Anerkennung und Dank aussprechen“, sagte Rieckhof.

Die Ausgezeichneten: Uwe Wolff, Königs Wusterhausen, engagiert im Heimat- und Museumsverein Klaus-Dieter Henkel, Friedersdorf, Gründer des Mädchen- und Frauenfußballs Giesela Lindemann, Niederlehme, arbeitet in Kindertagesstätte Magdalene Schönhoff, Königs Wusterhausen, engagiert bei Opferhilfe Georg Graf aus Schönwalde, engagiert für Senioren Annett Raunigk aus Gehren, engagiert sich für Kinder und Jugendliche Christoph Schreiner aus Luckau, engagiert sich bei der Feuerwehr Klaus Zilm aus Groß Köris, engagiert im Gemeindeleben Jutta Dzielak aus Luckau, engagiert beim Stadtleben Jürgen Bonnes aus Motzen, engagiert für den Heimatverein

In ihrer rede sprach die Vizelandrätin darüber, dass freiwillige und unbezahlte Wohltätigkeit eine lange Tradition hat und bis ins Mittelalter zurückgehe. Hieß es doch damals, ein selbstständiger Mensch beschränke sich nicht nur auf die Privatangelegenheit, sondern müsse sich dem allgemeinen Wohl verpflichtet fühlen. Allerdings habe sich seither viel geändert. Damals konnte nur helfen, wer reich war oder eine bedeutende gesellschaftliche Stellung innehatte. „Heutzutage kann sich jeder einbringen, ganz gleich ob jung oder alt, Mann oder Frau, wohlhabend oder weniger wohlhabend“, sagt Rieckhof. Sich ehrenamtlich zu betätigen bedeute außerdem ein Stück Selbstverwirklichung. Das bestätigte Uwe Wolf, vorgeschlagen vom Heimat- und Museumsverein Königs Wusterhausen, dessen Mitbegründer er ist. „Durch die Arbeit kann man nur gewinnen. Wer Ehrenamtler ist, hat auch ein soziales Umfeld“, sagt er

Von Gerlinde Irmscher