Halbe

Eine Seat-Fahrerin rief am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr die Polizei, da sie auf dem Weg zwischen den Ortsteilen Freidorf und Massow einen Unfall hatte.

Offenbar war sie mit dem Auto beim Umfahren eines Schlaglochs gegen einen Stein gestoßen und hatte sich die Ölwanne beschädigt. Die Feuerwehr musste daher eine Ölspur von mehreren Metern Länge binden. Mit einem Schaden von mindestens 1.000 Euro war das Auto nicht mehr fahrtüchtig.

Schulzendorf: Diebe nehmen viele Wertgegenstände an sich

In eine Wohnung in der Freiligrathstraße in Schulzendorf ist am Donnerstag eingebrochen worden. Die Kriminellen haben Wertgegenstände aus dem Einfamilienhaus entwendet. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. In den Abendstunden sicherten Kriminaltechniker Spuren.

Bindow-Heidesee: Kompost in Brand gesetzt

Der Ausbruch eines Brandes in der Ernst-Thälmann-Straße in Bindow-Heidesee war am Freitagmorgen gemeldet worden.

Eine Hecke stand zwar nicht in Flammen, vielmehr war auf einem Kompost der Brand ausgebrochen – vermutlich durch fahrlässigen Umgang mit heißer Asche, so die Polizei.

Zeesen: Werkzeug aus Firma gestohlen

Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag im Gewerbepark Zeesen in die Geschäftsräume einer Firma eingedrungen. Sie stahlen dort Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen dazu übernommen.

