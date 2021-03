Königs Wusterhausen

Eine alte Journalistenregel besagt, dass man besser dreimal überlegen soll, ob eine Zeitangabe wirklich die erste Nachricht in einer Geschichte ist. Ein Text über die jüngste Sitzung des Königs Wusterhausener Hauptausschuss kann aber ruhig mal mit einer Uhrzeit beginnen: 18.05 war es, als die Ausschussvorsitzende Ines Kühnel (Grüne) am Donnerstag den öffentlichen Teil der Sitzung beendete. Nach einer Stunde und fünf Minuten Sitzungsdauer.

Vielleicht muss man dazu sagen, dass Sitzungen des Königs Wusterhausener Hauptausschusses zuletzt mindestens dreimal so lange gedauert hatten. Der Ausschuss war verlässlich Bühne von heftigen Auseinandersetzungen gewesen. Nach der Sitzung Ende Februar, die völlig aus dem Ruder lief, beschrieb ein Teilnehmer die Stimmung treffend mit den Worten „kurz vor einer Kneipenschlägerei“. Aber am Donnerstag, bei der ersten politischen Sitzung der Nach-Ennullat-Ära, war plötzlich alles anders. Das Gremium tagte so friedlich und effizient, dass es fast schon unheimlich war.

Haushalt um 16 Millionen gestrafft

Die amtierende Rathauscheffin Ria von Schrötter nannte gleich zu Beginn einige Einschülerzahlen und kündigte weitere Informationen zur Schulentwicklung für den nächsten Sozialausschuss an. Zufall wahrscheinlich, aber auf solche Angaben hatte die SVV zuletzt lange gewartet.

Aus verschiedenen Fachbereichen waren Rathausmitarbeiter erschienen, die bereitwillig Auskunft gaben und Fragen zu allen möglichen Sachthemen beantworteten. Kämmerer Axel Böhm gab den Fraktionen hilfreiche Hinweise und empfahl, einen Antrag für die nächste SVV-Sitzung besser noch einmal zu überarbeiten, damit er auch wirklich greift. Außerdem sagte er, dass er dank der Anregungen aus der SVV den aktuellen Haushalt um immerhin 16 Millionen Euro reduzieren konnte und dass man nun auf einem positiven Weg sei, den man in den nächsten Jahren auch gemeinsam weiter gehen sollte. Anschließend gab er bekannt, dass er gerade „einen riesen Berg“ Bescheide für den Corona-Rettungsschirm unterschrieben habe. Alles Dinge, die noch vor Wochen unter Swen Ennullat unmöglich schienen.

Vorlagen fast alle ohne Diskussion empfohlen

Aber auch die Ausschussmitglieder zeigten, dass sie sich nicht unbedingt gegenseitig an die Gurgel gehen müssen, um politisch zu arbeiten. Mit den Antworten der Verwaltung gab man sich zufrieden. Die Vorlagen des Rathauses wurden fast alle ohne Diskussion und dafür mit großer Mehrheit empfohlen. Und als man sich einmal uneins war, nämlich bei einem SPD-Antrag zu einer Verkehrsberuhigung im Prinzenquartier, da stimmte FWKW mit SPD und Grün dafür, die CDU enthielt sich gemeinsam mit Wir für KW, AfD und UBL/UFL, und der zweite AfD-Mann stimmte dagegen – normale Kommunalpolitik also jenseits von Blockbildung und harten Fronten.

Auch die anwesenden Ortsvorsteher machten sich und anderen das Leben leicht und verzichteten auf Bitten des Kämmerers darauf, sich den zuvor mehrheitlich abgelehnten und nun gestrafften Haushaltsentwurf noch einmal präsentieren zu lassen. Zeesens Ortsvorsteher Uwe Friedrich sagte, er vertraue da ganz dem Finanzausschuss und der SVV. Auch das Wort „vertrauen“ hatte man in den vergangenen Monaten selten in der Königs Wusterhausener Stadtpolitik gehört.

Montag tagt die SVV

Ob das alles nur ein Ausrutscher war, ein Irrtum im politischen Dauerkrieg, wird sich vielleicht schon am Montag zeigen. Da tagt die SVV zum ersten Mal nach der Abwahl des Bürgermeisters. Die Tagesordnung sieht ganz ähnlich aus wie im Hauptausschuss. Womöglich lohnt sich auch da zwischendurch mal ein Blick auf die Uhr.

Von Oliver Fischer