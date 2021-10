Königs Wusterhausen

Auf die Stadt Königs Wusterhausen könnten schwere Jahre zukommen. Das sieht zumindest Stadtkämmerer Axel Böhm. Die Stadt habe derzeit deutlich höhere laufende Kosten als Einnahmen, sagte Böhm in der jüngsten Sitzung des Stadtrates, und warnte vor einem strukturellen Defizit, das die Stadtkasse in den kommenden Jahren arg belasten könnte.

Derzeit ist Böhms Abteilung dabei, den Haushaltsplan für das Jahr 2022 aufzustellen. Der ist noch im Entwurfsstadium, Böhm präsentierte den Stadtverordneten deshalb in dieser Woche erstmal nur ein paar grobe Rahmendaten, die aber schon besorgniserregend klangen. Ein Loch von mehr als 5 Millionen Euro werde sich im kommenden Jahr auftun, sagte Böhm. Und in den folgenden Jahren sehe es nicht anders aus. Für 2023 rechne er mit einem Minus von sechs Millionen Euro, für 2024 mit einem Minus von vier Millionen Euro. Macht 15 Millionen Euro Minus in den kommenden drei Jahren, die mit einem Griff in die Rücklage ausgeglichen werden müssten.

Es handelt sich zwar nur um Schätzungen, die etwa so zuverlässig sind, wie die Wettervorhersage. Aber auch bei der wird man gut daran tun, zumindest den Trend ernst zu nehmen. „Wir kommen nicht aus dem negativen Haushaltsergebnis heraus. Das ist nicht gut und muss uns alle zur Sparsamkeit mahnen“, so Böhm.

Nun ist Königs Wusterhausen nicht arm. Die Stadt hat laut Böhm rund 40 Millionen Euro in der Rücklage. In den vergangenen Jahren waren trotz teils pessimistischer Prognosen auch immer deutliche Überschüsse erwirtschaftet worden. Aber ein dauerhaftes Defizit, das die Rücklagen nach und nach auffrisst, sehen weder Finanzverantwortliche noch Kommunalpolitiker gerne. Zumal die Stadt ihr Geld dringend für die vielen Investitionen in Schulen, Kitas und sonstige städtische Einrichtungen braucht.

Das Problem: Es gibt nicht allzu viele Stellschrauben, an denen die Stadt drehen kann. Zwar werden die Einnahmen mit wachsender Einwohnerzahl steigen. Die Stadt ist da aber abhängig von den Zuweisungen des Landes und der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, die mit Corona nicht unbedingt besser geworden ist. Der Gewerbesteuersatz ließe sich theoretisch erhöhen. Das steht laut Rathaus aber nicht zur Diskussion und birgt ohnehin Risiken, weil die Stadt dadurch als Gewerbestandort an Attraktivität einbüßt.

Und bei den Aufwendungen ist vieles nicht verhandelbar. Gut 30 Prozent der Aufwendungen sind Personalkosten. Die lassen sich nicht reduzieren, sie werden in den kommenden Jahren eher noch deutlich steigen. Gleiches gilt für die Abschreibungen, die inzwischen mehrere Millionen ausmachen. „Und aufgrund unserer vielen Investitionen kommen jährlich rund zwei Millionen Euro hinzu“, sagt Axel Böhm.

Rund 20 Millionen Euro gehen zudem als Kreisumlage an den Landkreis. Auch diese Summe dürfte angesichts der Steuereinbrüche beim größten Zahler Schönefeld und den daraus resultierenden Einnahmeausfällen beim Landkreis eher steigen.

Bleiben die gut 20 Millionen Euro, die Axel Böhm dem Bereich „Kinder, Jugend, Familienhilfe“ zurechnet – ein Bereich, der auch die Kitabeiträge umfasst. Haushaltsexperten sehen dort grundsätzlich noch Sparpotenzial, weil in diesem Bereich schon seit einigen Jahren eine Schieflage besteht. Diese Schieflage rührt vor allem daher, dass der damalige Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) im Jahr 2017 ein Wahlversprechen eingelöst und darauf gedrungen hat, die Beiträge massiv – um etwa 2,5 Millionen Euro pro Jahr – abzusenken. Die Beiträge sind nun außergewöhnlich niedrig, was Eltern freut. In den Haushalt allerdings reißen die niedrigen Beiträge ein Loch, das umso größer wird, je mehr Kinder in Kitas betreut werden.

Dass daran jedoch allzu bald etwas geändert wird, ist unwahrscheinlich: Das Thema gilt als politisch heikel, kaum jemand will öffentlich darüber sprechen. Die SPD etwa hatte sogar schon vor der Bürgermeisterwahl eine Anhebung der Kitabeiträge öffentlich ausgeschlossen. Auch bei der CDU, die die niedrigen Beiträge unter Ennullat noch oft kritisiert hatte, will man derzeit nicht über eine mögliche Anhebung reden. Stefan Ludwig, Haushaltsexperte der Linken, verweist auf das kommende Jahr. Da müssten die Kitabeiträge ohnehin neu kalkuliert werden, sagt er. „Wo sie dann rauskommen, kann heute aber niemand sagen.“

Der Haushalt für 2022 soll Mitte Dezember beschlossen werden. Bis dahin haben die Stadtverordneten und der Kämmerer noch Zeit, nach alternativen Sparmöglichkeiten zu suchen.

