Haushaltsstreit: Jetzt meldet sich das Innenministerium zu Wort

Einen Tag, nachdem sich der Königs Wusterhausener Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) im Haushaltsstreit persönlich an das Innenministerium gewendet hat, ist dessen Potsdam-Besuch das bestimmende Thema in der Stadtpolitik.

Denn dass eine Kommune in einer rechtlichen Angelegenheit das Land einschaltet, ist nicht gang und gäbe. „Sofern eine kreisangehörige Stadt das Innenministerium in einer kommunalaufsichtsrechtlichen Angelegenheit um Unterstützung bittet, erfolgt durch das Ministerium der Hinweis auf die Zuständigkeit des Landrates als Kommunalaufsichtsbehörde gegenüber dem kreisangehörigen Bereich. Das Herantreten der Stadt Königs Wusterhausen direkt an das Innenministerium in der erfolgten Form ist daher nicht üblich“, bestätigte Andreas Carl, stellvertretender Pressesprecher im Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK).

Inneministerium will Unterlagen prüfen

Was den eskalierten Haushaltsstreit in Königs Wusterhausen angeht, macht das Innenministerium nun aber offenbar eine Ausnahme: „Die durch den Bürgermeister der Stadt Königs Wusterhausen übergebenen Unterlagen werden jetzt geprüft, und zwar in Bezug auf die Zulässigkeit der durch den Bürgermeister vorgenommenen Beanstandung des Änderungsantrages zum Haushaltsplan“, teilte der Sprecher mit. Das Ergebnis werde man dann dem Landrat und der Stadt Königs Wusterhausen mitteilen.

Der Landkreis Dahme-Spreewald hatte es erneut abgelehnt, den Königs Wusterhausener Haushaltsplan für das Jahr 2020 zu prüfen. Die Kommunalaufsicht begründete die Zurückweisung damit, dass das Rathaus den Haushalt erneut nicht so vorgelegt hat, wie die Stadtverordneten ihn im Dezember beschlossen haben.

Stadtverordnete erhoffen sich Klarheit

Knackpunkt des Konflikts sind nach wie vor die 300.000 Euro für einen Kunstrasenplatz in Zeesen. Die Stadtverordneten hatten im Dezember beschlossen, dass diese Summe in den Haushalt aufgenommen werden soll. Ennullat hatte den Beschluss beanstandet und den Haushalt ohne die 300.000 Euro eingereicht.

Die Stadtverordneten blicken nun gespannt auf Potsdam. Nach zwei Monaten der Hängepartie hoffen sie auf eine zügige Entscheidung und darauf, dass der Haushalt endlich genehmigt wird. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ines Kühnel, begrüßte, dass der Haushalt jetzt beim MIK liegt. „Wir hoffen, dass nun bald Klarheit herrscht und der Streit beendet ist“, sagte sie.

Grünenchefin Kühnel : „Wir müssen verbal abrüsten“

Kühnel forderte alle Beteiligten auf, wieder auf eine sachliche Ebene im politischen Miteinander zu kommen: „Wir alle müssen verbal abrüsten. Bei so vielen Emotionen kommen wir zu keiner Lösung. Das führt zum totalen Stillstand.“

Auch CDU-Fraktionschef Christian Möbus hofft auf eine klare Positionierung des Innenministeriums: „Spätestens dann sollte klar sein, was der Bürgermeister zu tun hat.“ Die Fahrt nach Potsdam und die anschließende Mitteilung der Stadt nannte er eine „Unverschämtheit“.

Ludwig Scheetz ( SPD ): „Ball liegt beim Bürgermeister“

Erst kürzlich seien die Stadtverordneten über die gestiegene Arbeitsbelastung innerhalb der Stadtverwaltung informiert worden: „Aber kurzfristig ist es möglich, dass gleich drei Fachbereichsleiter mit dem Bürgermeister nach Potsdam fahren, wenn es nur darum geht, einen Hefter zu übergeben“, zeigte sich Möbus irritiert.

„Unabhängig davon, ob die Beanstandung des Bürgermeisters rechtmäßig ist oder nicht: Wir müssen jetzt die Handlungsfähigkeit der Stadt herstellen“, gab SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz zu bedenken. Alle anderen Fragen könnten anschließend geklärt werden. Zudem habe Bürgermeister Ennullat die Möglichkeit, den gesamten Haushalt zu beanstanden.

„Der Ball liegt beim Bürgermeister“, so Scheetz. Den Haushalt betreffend seien alle Meinungen ausgetauscht. Nun müsse der Sachverhalt an anderer Stelle bewertet und entschieden werden.

Zukünftige Zusammenarbeit in der SVV

Wie es danach weitergehen soll? Der Fraktionsvorsitzende von Wir für KW/Bürger vor Ort, Christian Dorst, zeigte sich skeptisch: „Ich hätte mir gewünscht, dass der Bürgermeister zugibt, dass er sich verrannt hat.“ Er könne sich nur schwer vorstellen, wie das Miteinander in der SVV auf Dauer funktionieren soll.

Die Übergabe des Haushalts ans Innenministerium bezeichnete Dorst als eine bloße Inszenierung: „Das wäre alles nicht nötig gewesen, wenn der Bürgermeister dem Hinweis der Kommunalaufsicht nachgekommen wäre und den vollständigen Haushalt, so wie wir ihn beschlossen haben, eingereicht hätte.“

FWKW wirft Landkreis „Rechtsbeugung“ vor

Ähnlich sieht es auch der stellvertretende Vorsitzende der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung Dirk Marx (parteilos): „Wir Stadtverordnete verlieren unsere Legitimation. Wir beschließen und beschließen und der Beschluss wird nicht umgesetzt.“ Für die Zukunft wünsche er sich „einen Bürgermeister, der die Stadt zusammenhält und nicht mit Angst und Druck regiert“, so Marx.

Auf ein schnelles Handeln der oberen Landesbehörde hofft auch Ennullats FWKW-Fraktion: „Die Rechtsbeugung im Landkreis Dahme-Spreewald muss aufhören und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, hieß es seitens der Fraktion in einer Pressemitteilung.

