Die Gemeinde Heidesee ist dabei ein Gemeindeentwicklungkonzept als kommunale Richtschnur und Orientierungspunkte für die Zukunft aufzustellen. Ziel ist ein Leitbild für die Ortsentwicklung bis 2040. Dazu hat sie sich als wissenschaftlichen und objektiven Begleiter das Büro Bruckbauer & Hennen GmbH aus Jüterbog an ihre Seite geholt.

Wichtige Punkte bei der Erarbeitung des Konzeptes sind Transparenz, Mitsprache und der öffentliche Dialog. Unter Beteiligung der Bewohner aller elf Ortsteile soll ermittelt werden, wohin die Reise künftig gehen soll. Am Donnerstag vergangener Woche wurde in einer öffentlichen Auftaktveranstaltung, der ersten Ideenschmiede, ein Grundstein für „Quo vadis Heidesse“ gelegt.

Dutzende Teilnehmer vor Ort und per Live-Stream dabei

Rund 70 Bürger waren in die Friedersdorfer Mehrzweckhalle gekommen, um die Zukunft ihrer Gemeinde mitzugestalten. Dazu kamen noch rund 50, die die Veranstaltung per Live-Streaming verfolgten.

„Für uns ist wichtig, dass Sie uns das mit auf den Weg zu geben, was in den nächsten Jahren für unsere Gemeinde wichtig ist. Wir wünschen uns einen regen Austausch“, begrüßte Bürgermeister Björn Langner die Teilnehmer. Sein Dank ging an den Kolberger Andreas Riechmann, der im Dezember vergangenen Jahres einen Fragebogen und ein Auswertungsprogramm zu einer Umfrage zum Gemeindeentwicklungskonzept entworfen hat.

Fast 700 Teilnehmer (rund zehn Prozent der Heideseer Bevölkerung) beteiligten sich. Schwerpunkte waren Tourismus, Wachstum, Gewerbe, Familie, Gemeinschaft, Umwelt und Sport, wie auch ortsteilbezogene Erhebungen zu Wünschen und Problemen. Das sei schon einmal ein guter Anfang.

Heidesee strebt breite Bürgerbeteiligung an

Anhand der Rückmeldungen wurden von der Gemeindeverwaltung und dem Beratungsbüro sechs Themenfelder entwickelt: „Geografie und Bevölkerung“, „Bauen und Wohnen“, „Bildung und soziale Infrastruktur“, „Mobilität und technische Infrastruktur“, „Gewerbe, Einzelhandel und Tourismus“ und „Natur, Umwelt und Grünflächen“. Sie sollen nun in einer breiten Bürgerbeteiligung intensiv beleuchtet werden.

„Wir freuen uns, mit Ihnen das Konzept gemeinsam entwickeln zu können“, sagte Anja Bruckbauer. Sie gab einen Überblick der durchgeführten Bestandsanalyse, aufgeschlüsselt in die sechs Themenfelder. Im Anschluss hatten die Besucher die Möglichkeit, sich bei der gemeinsamen Stärken- und Schwächenanalyse einzubringen. Wovon sie regen Gebrauch machten, sowohl vor Ort, wie auch online. Gefragt waren Stärken, Schwächen und Wünsche. „Danke für Ihren Input. Kommunikation ist uns wichtig“, erklärt Anja Bruckbauer.

Im März wird es Ortsrundgänge geben. „Zunächst mit dem Ortsvorstand und im Anschluss gibt es ein Treffen mit den Bürgern. Da wollen wir über ihre Probleme und Wünsche reden“, informierte Anja Bruckbauer.

Termine für Ortsrundgänge in Heidesee

Und das sind die Termine für die Ortsrundgänge: am 15. März von 16 bis 18 Uhr in Bindow, am 16. März von 14 bis 16 Uhr in Dannenreich und von 17 bis 19 Uhr in Wolzig. Am 17. März sind Ortsrundgänge von 14 bis 16 Uhr in Dolgenbrodt und von 17 bis 19 Uhr in Blossin geplant. Über alle anderen Termine, wie auch die Ergebnisse der ersten Ideenschmiede wird in Kürze auf der Internetseite der Gemeinde Heidesee informiert.

Im Oktober ist eine zweite Ideenschmiede geplant. Im November wird es dann auch eine zweite Ortsvorsteherrunde geben. Nach einer dritten Runde der Ideenschmiede, die für Februar 2023 geplant ist soll es dann im Juni 2023 zur Beschlussfassung kommen.

Von Gerlinde Irmscher