Blossin

Die Spenden und Hilfsbereitschaft der Heideseer für die Menschen in der Ukraine ist groß. Am Freitag und Samstag haben freiwillige Helfer im Dorfgemeinschaftshaus Blossin die dort abgegebenen Spenden sortiert und verpackt.

Freiwillige aus Heidesee starten Richtung Polen

Am Sonntagmorgen starteten vier Sprinter ins 800 Kilometer entfernte Dorohusk an der polnisch-ukrainischen Grenze. Dort werden die Sachen an die Malteser übergeben, die sie nach Kiew bringen. Für Alexander Görike ist es die dritte Tour, die er binnen einer Woche macht.

Vor allem Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung, Schlafsäcke und warme Decken gehen auf die Reise, dazu Firmenspenden wie 500 Kilo Obst, Getränke und Lebensmittelkonserven.

Von Gerlinde Irmscher