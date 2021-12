Heidesee beschließt Haushalt für 2022

Friedersdorf

Die Gemeindevertreter von Heidesee trafen sich in der Friedersdorfer Mehrzweckhalle zu ihrer 8. Gemeindevertretersitzung. Einer der Tagesordnungspunktes war der Beschluss zum Haushalt 2022.

Es ist das 2. Jahr in Folge, in dem ein Haushalt unter Pandemie-Bedingungen erarbeitet wurde. „Wir standen, wir stehen noch vor einer völlig neuen Herausforderung. Wir mussten und müssen alle Kräfte mobilisieren, um diese Krise zu überwinden“, so Bürgermeister Björn Langner. „Mein besonderer Dank zum vorliegenden Haushaltsentwurf gilt den vier Amtsleitern mit ihren Mitarbeitern“. Dank ihrer schnellen und zielorientierten Arbeit könne der Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet werden, vorausgesetzt er findet die Zustimmung der Gemeindevertreter.

Ausführlicher Beratung der Gemeindevertreter

Die Gemeindevertreter hatten vorab in den Ausschüssen ausführlich beraten, so dass es in der Gemeindevertretersitzung keinen Gesprächsbedarf mehr gab. Von den 17 Anwesenden stimmten 12 mit ja, drei mit nein und zwei enthielten sich der Stimme. Es war ein Novum in der Gemeinde, dass der Haushalt für das kommende Jahr bereits im Dezember beschlossen werden konnte. Der Haushaltsplan für 2022 weist ordentliche Beträge von 15.086.300 Euro aus. Gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.430.600 Euro. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von rund 344.300 Euro, der durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden kann.

Mehr Lebensqualität

„Die geplanten Vorhaben stärken sowohl die heimische Wirtschaft und bringen den Bürgern mehr Lebensqualität. Der Haushalt hat den Spagat hinbekommen zwischen gerade jetzt dringend erforderlichem Investieren und sinnvollem Wirtschaften“, erklärt Björn Langner. Als Prioritäten wurden festgelegt die Erarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzept, der Flächennutzungsplan für die Gemeinde mit Landschaftsplanung, die Planung und Umsetzung des Radweges Kolberg – Prieros, der Fürstenwalder Straße, des Sportplatzes der Grundschule Friedersdorf, wie auch der Um- und Anbau der Kita Prieros. Lesen Sie auch:

Der Anfang sei gemacht, wie der Bürgermeister erklärte. Man müsse aber in den nächsten Jahren noch mehr priorisieren, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. „Damit haben wir bereits gemeinsam begonnen, deswegen freue ich mich, dass unsere ersten Ergebnisse bei der Haushaltskonsolidierung den Haushalt positiver darstellen“, sagt Björn Langner.

Von Gerlinde Irmscher