So wurde Königs Wusterhausen beleuchtet

Königs Wusterhausen

Wer heute besonders in Großstädten in der Dunkelheit unterwegs ist, bestaunt die bunte Leuchtreklame an den Häuserfassaden. Da wird die Nacht zu Tag gemacht.

Früher tappte man jedoch im Dunkeln. Viele Baumaßnahmen und der langsam einsetzte technische Fortschritt verbesserten den Einwohnern von Königs Wusterhausen dann im 19. Jahrhundert das Wohnungsumfeld. Bis zum Jahr 1870 gab es noch keine ausreichende Straßenbeleuchtung, so berichtete es Karl Kindler in seiner 1898 erschienen Ortschronik. Petroleumlampen, Ölfunzeln oder die Wachskerze dienten als Lichtquelle. Für die ausreichende Beleuchtung der Straßen fehlte der Gemeindekasse das Geld. Man entschied sich für einen freiwilligen Spendenaufruf. Der Erlös übertraf alle Erwartung. Es konnten dadurch statt der anfangs gedachten Holzpfähle für die Straßenlaternen, eiserne Candelaver aufgestellt werden.

Gaslaternen ab 1904

Als die erste Gasanstalt 1904 in der Scheederstraße ihren Betrieb aufnahm, wurden die alten Straßenleuchten durch neue Gaslaternen ersetzt. Wenn die Dunkelheit hereinbrach, kam der Laternenanzünder mit dem Fahrrad. Jede Laterne brachte er durch herunterziehen eines Ringes mit Hilfe einer Holzstange zum Leuchten. Dämmerte der Morgen wiederholte er das Zeremoniell und löschte das Licht.

1911 gab es dann endlich auch in Königs Wusterhausen das erste elektrische Licht. Auf einer alten Ansichtskarte ist solch ein Prachtexemplar der Straßenlampe zu betrachten. Die Königs Wusterhausener beneideten schon seit 1888 die Reichshauptstädter, denn da war in Berlin die Straße „Unter den Linden“ zum ersten Mal elektrisch beleuchtet. Der Komponist Paul Lincke war davon so fasziniert, dass er das Lied „Glühwürmchen, Glühwürmchen flimmre“ komponierte.

Stromkosten vier Pfennig pro Stunde

Die Stromkosten betrugen für eine Normallbirne von 15 Watt in jener Zeit vier Pfennig die Stunde. 1937 mussten die Haushalte in Königs Wusterhausen, die den Strom zum Kochen nutzten, 10 Pfennige pro Kilowattstunde berappen.

