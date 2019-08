Königs Wusterhausen

„Es war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädel ein ganzes Jahr ….“

Dieses Lied stammt aus königlichen Zeiten und sorgte bei vielen Tanzveranstaltungen für Hochstimmung. Eigentlich ist es ein trauriges Lied. Ein Husar musste in den Krieg ziehen und nahm Abschied von seiner Liebsten. Als sie die Nachricht vom seinem „Heldentod“ erhielt, entstand zum Andenken an ihren Husaren dieser Gassenhauer. Doch was hat diese Husarengeschichte mit unserer Region zu tun?

Preußischer Husar ärgerte die Franzosen

Ältere Bürger erinnern sich noch an jenen Badestelle im Tiergarten von Neue Mühle. Sie wurde im Volksmund als „ Husareneck“ bekannt und befand sich an der Landzunge des Krimmnicksees schräg gegenüber dem Strandbad „Neue Mühle“. Im Tiergarten lag ein Regiment der französischen Kavallerie. Ein preußischer Husar ärgerte im Schutz der Dunkelheit die Franzosen, in dem er einige Soldaten, sowie auch Pferde aus Rache gegen ihre Belagerung verwundete oder tötete. Trotz aufmerksamer Wachsoldaten gelang es ihnen nicht, dem Unhold habhaft zu werden. Eines Morgens in aller Frühe wurde er jedoch entdeckt und sie nahmen die Verfolgung auf. Als dieser zum Greifen nahe war, stürzte er sich mit samt seinem Pferd in die Fluten des Krimmnicksees und er schwamm mit seinem Pferd über die Staabe zum anderen Ufer. Die Franzosen wagten es nicht, ihn weiter zu verfolgen. Der kühne Husar konnte dadurch nicht gefangen genommen werden.

Badestelle nach diesem Vorfall benannt

Die nach 1900 entstandene Badestelle erhielt deswegen den Namen „ Husareneck“, zu Ehren des wagemutigen Soldaten aus den Befreiungskriegen.

In späteren Jahren ist diese Freizeitoase abgebrannt. Nach Beseitigung der Brandschäden nutzten viele diese Idylle am Rande des Tiergartens weiterhin als Badestelle mit herrlicher Liegewiese. Das war jedoch einmal.

Von Rainer Kugel