Der Ingenieur für Flugsicherheit und ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Flugsicherung (DFS), Achim Lorber, hat Verständnis für die Entscheidung der britischen Airline EasyJet, die Hoffmann-Abflugkurve am BER vorerst nicht mehr zu fliegen – und stattdessen auf das alternative Abflugverfahren über die Route mit dem 15- Grad Knick über Schulzendorf und Zeuthen auszuweichen.

„Dass EasyJet die Hoffmann-Kurve mit Verweis auf aerodynamische und meteorologische Probleme mit ihren voll besetzten Mittelstreckenflugzeugen aktuell nicht mehr fliegen will, kann ich sehr gut nachvollziehen“, sagt Lorber, der für die Stadt Mittenwalde in der Fluglärmkommission sitzt.

Hoffmann-Kurve wird häufig nicht korrekt geflogen

Die Entscheidung der Fluggesellschaft liegt nach Ansicht des ehemaligen Fluglotsen aus Krummensee in der fehlerhaften Umsetzung der Hoffmann-Kurve begründet. „Die Realität ist, dass seit der Eröffnung des BER faktisch kaum ein Pilot das Abflugverfahren korrekt fliegen kann“, sagt Lorber. Dies habe zum einen mit dem Steiggradient von zehn Prozent zu tun, der als Mindesthöhe vom Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung (BAF) beim Abfliegen über die Hoffmann-Kurve gefordert wird, um die Lärmbelästigung für die unter ihr liegenden Gemeinden möglichst gering zu halten.

Gemäß den Vorgaben der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) ist ein Steiggradient von 3,3 die Norm – eine Höhendifferenz von 100 Metern, die für die Hoffmann-Kurve verlangt werden. Denn nach dieser müssen die Piloten nur wenige Sekunden nach dem Abheben von der Südbahn des BER ihre Flieger in einer Höhe von insgesamt 180 Meter in eine 145-Grad-Rechtskurve in Richtung Kiekebusch steuern.

Abweichungen von der Hoffmann-Kurve: In blau ist der theoretische Routenverlauf dargestellt, rot sind die tatsächlichen Flugwege für den BER-Betriebstag am 24.6.2021. Quelle: Graphik von Achim Lorber

Routenabweichungen belasten Kommunen

Halten die Piloten den am BER vorgegebenen Steiggradient nicht ein, winkt eine Überprüfung durch die Bundesbehörde. „Die Aufzeichnungen der Deutschen Flugsicherung über das System Stanley Track zeigen, dass es beim Flugweg zu Abweichungen von bis zu vier Kilometern kommt und der Steiggradient häufig weniger als acht Prozent beträgt“, sagt Lorber. Demzufolge werde von der Hoffmann-Kurve regelmäßig abgewichen – mit erheblichen Auswirkungen auf die Lärmbelastung der Gemeinden in den Überflugszonen.

Bleibt die Frage, wieso EasyJet erst jetzt von der Hoffmann-Kurve abweichen will, sind die Flugzeuge der Airline doch bisher wie die aller anderen Airlines die Abflugroute – mehr oder weniger den Vorgaben entsprechend – geflogen. Dafür hat Experte Lorber eine einfache Erklärung: den Sommer in Kombination mit der relativ entspannten Corona-Infektionslage in Europa. „Je wärmer die Luft ist, desto geringer ist ihre Dichte und damit der aerodynamische Auftrieb“, sagt Lorber. Für voll besetzte Ferienflieger sei es demnach bei warmen Temperaturen noch schwerer, die Hoffmann-Kurve zu fliegen, als es ohnehin schon ist.

Vorschläge zum Einhalten der Hoffmann-Kurve

„EasyJet hat seine Hausaufgaben gemacht und weist seine Piloten in der aktuellen Situation an, lieber die genehmigte Alternativroute mit dem 15-Grad Knick zu fliegen, als sich an der systematischen Abweichung von den Vorgaben bei der Hoffmann-Abflugkurve noch länger zu beteiligen und im Endeffekt eine Bußgeldstrafe durch das Bundesamt für Flugsicherung zu riskieren“, fasst es Lorber zusammen.

Gemeinsam mit Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) setzt sich Lorber für eine erneute Überprüfung der Flugwege auf der Hoffmann-Kurve durch die DFS und die BAF ein. Bisher halten die Behörden an ihrer Haltung fest, dass die Routenverläufe im Großen und Ganzen eingehalten werden.

Während die Bürgermeisterin mit juristischen Schritten gegen den aus ihrer Sicht systematischen Vorgabenbruch vorgehen will, hat Experte Lorber konkrete Vorstellungen, wie der Abflugbetrieb über die Hoffmann-Kurve besser gestaltet werden könnte. Eine seiner Idee: Die gesamte Länge der Südstartbahn für den Abflug der Maschinen nutzen, damit diese schneller in die Höhe kommen – und den Steiggradienten von zehn Prozent auch wirklich erreichen.

