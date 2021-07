Hofjagdweg durch Krummensee: Mit dem Kopf durch die Wand

Mittenwalde

Offensichtlich will der Ortsvorsteher von Schenkendorf-Krummensee Lutz Krause mit dem Kopf durch die Wand. Er will auf Teufel komm raus den Hofjagdweg durch seinen Ortsteil durchsetzen. Krause muss genau wissen, dass ein Patt in einer Abstimmung seines Ortsbeirates eine Ablehnung bedeutet. Es nicht zu wissen, dafür ist der Mann schon viel zu lange in der Politik. Das nehme ich ihm nicht ab. Erstaunlich, dass seine Interpretationen der Abstimmung im Ortsbeirat auf keinen Widerspruch bei den Stadtverordneten stießen. Erstaunlich auch, dass diese sich weiter auf den Beschluss dieses Gremiums vom Januar beriefen in ihrer eigenen Abstimmung zum Ausbau des Hofjagdweges, obwohl im Juni dazu erneut beraten worden war – und mit anderem Ergebnis. Erstaunlich, dass ihr Grundsatz, nicht über die Köpfe des Ortsbeirats zu entscheiden, plötzlich nicht mehr galt. Und warum spielten die neuesten Äußerungen von Landkreis und ADFC-Mann Kähler keine Rolle bei den Stadtverordneten? Ja, Krummensee braucht eine Lösung für den Radverkehr. Die jetzt beschlossene wurde mit unlauteren Mitteln herbei geführt – für mich ein „no go“.

Von Andrea Müller