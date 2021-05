Königs Wusterhausen

„Schon seit Wochen ist die Anfrageliste bei uns ellenlang“, sagt Angrit Hörnig. Die Frau aus Mittenwalde ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) und züchtet seit 2006 gemeinsam mit ihrem Mann Lutz die Rasse Whippets, kleine englische Windhunde. Für Ende Juni erwartet ihr Hunde-Pärchen Mia und Grady den nächsten Wurf.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sei die Anfrage nach ihren Welpen in die Höhe geschnellt, sagt die Züchterin. „2020 hatte ich im Schnitt so viele Anfragen wie noch nie.“ Und das, obwohl die zierlichen und schnellen Whippets vor allem etwas für wahre Liebhaber der Rasse sind.

Mehr an Zeit führt zu verstärkter Nachfrage

„Die Menschen haben in der Pandemie mehr Zeit und wünschen sich einen vierbeinigen Begleiter“, erklärt sich Hörnig den Nachfrage-Boom – den keineswegs nur die Züchterin aus Mittenwalde spürt. Der Hunde-Verband VDH schätzt, dass es seit Beginn der Corona-Pandemie rund 15 bis 20 Prozent mehr Hunde in Deutschland gibt als zuvor.

Als Züchterin freut sich Hörnig über das Interesse an ihren Welpen. Als verantwortungsvoller Hunde-Mama ist es ihr aber auch ein Herzensanliegen, ein geborgenes Zuhause für die Kleinen zu finden. „Ich möchte keine Corona-Hunde verkaufen“, sagt Hörnig.

Hunde sind in der Pandemie besonders nachgefragt. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Corona-Hunde“ sollen durch sorgfältige Halter-Auswahl vermieden werden

„Corona-Hunde“? Damit meint die Mittenwalderin in der Pandemie vermittelte Hunde, deren neue Besitzer sich nicht über die zeitintensive Herausforderung im Klaren sind, die ein junges Tier im eigenen Zuhause bedeutet – und die deswegen über Kurz oder Lang wieder abgestoßen werden.

„Ich prüfe die Kaufinteressenten gründlich auf Herz und Nieren“, sagt Hörnig. Neben dem persönlichen Kennenlernen Mensch zu Mensch und Mensch zu Hund frage sie in der Pandemie gezielt nach: „Darf der Hund mit ins Büro, wenn die Home-Office-Pflicht irgendwann vorbei ist?“. Die Züchterin will so sicher wie möglich gehen, dass das neue Herrchen oder Frauchen auch der richtige Umgang für ihre kleinen Schützlinge ist.

Mehr als doppelt so viele Anfragen als vor der Pandemie

Auch Birgit-Marina Pietsch setzt bei der Vermittlung ihrer Welpen auf ein ausgiebiges Kennenlernen. Die VDH-Züchterin von Kurzhaar-Collies aus Königs Wusterhausen sagt: „In der Pandemie ist die Nachfrage nach Welpen gestiegen und definitiv größer, als ich das bisher kannte.“

Derzeit haben ihre drei Collie-Hündinnen keinen Nachwuchs. Im vergangenen Jahr standen gab es einen Wurf von sechs Welpen. Insgesamt rund 40 Anfragen hat Pietsch für ihre Tiere bekommen. In den Vorjahren kamen auf ähnlich große Würfe maximal zwölf Bewerber, wie sie erzählt. Auch anders als sonst: Kamen die Welpen-Interessenten früher vor allem aus der Region, war im vergangenen Jahr das ganze Bundesgebiet vertreten. „In der Krise wünschen sich viele Menschen sehr sehnlich einen Hund als Gesellschafter zu haben“, sagt Pietsch.

Auch in den Tierheimen ist die Nachfrage nach den Vierbeinern stark gestiegen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch Tierheime stark nachgefragt

Während unter ihren Welpen-Bewerbern viele geeignete Vierbeiner-Freunde dabei sind, gibt es auch solche, die sich vorab nicht richtig über die Aufgabe der Hundehaltung informiert haben, ist die Erfahrung der Züchterin aus Königs Wusterhausen. „Ich habe die große Befürchtung, dass die Tierheime in nächster Zeit vermehrt Hunde in Obhut nehmen werden müssen, deren Besitzer vor Anschaffung keine ausreichende Beratung erhielten und sich nun mit dem Tier überfordert fühlen“, sagt Pietsch.

Schon jetzt macht sich die Überforderung von Hundehaltern im Tierheim Märkisch Buchholz bemerkbar. Neben den von den Behörden übergebenen Tieren gebe es immer mehr Hunde, die von Privatleuten in der Einrichtung abgegeben werden, sagt Burkhard Wendland vom Tierschutzverein Königs Wusterhausen, der das Tierheim betreibt. „Die Leute verstehen nicht, dass ein Hund genauso wie eine Katze kein Gegenstand ist, den man bei Nichtgefallen einfach zurückschicken kann“, sagt der Tierarzt.

Diese Botschaft wolle er auch den vielen Interessenten mit an die Hand geben, die in diesen Tagen im Tierheim anrufen. „Wir können uns vor Anfragen nicht retten.“ Auffällig sei, dass viele der Anrufer ganz genaue Vorstellungen von Alter und Rasse der gewünschten Hunde hätten. „Ein Tierheim ist aber doch kein Supermarkt“, sagt Wendland.

Der illegale Welpen-Handel wird durch die große Nachfrage angeheizt. Quelle: © VIER PFOTEN

Illegaler Welpen-Handel reagiert auf Boom

Große Sorgen bereitet ihm der wachsende Schwarzmarkthandel mit Hundewelpen. Bei dem illegalen Geschäft greift das Veterinäramt ein und übergibt die oft kranken und unterernährten Tiere dem Tierschutz. „Der illegale Handel aus Ost-und Südosteuropa hat wegen der großen Nachfrage hierzulande zugenommen“, sagt Wendland.

Im vergangenen Jahr im Mai hat die Bundespolizei an der A13 auf dem Rastplatz Am Kahlberg Ost einen Laster aus Rumänien sichergestellt, der sechs zusammengepferchte, nicht registrierte Hundewelpen transportierte. Die Tiere wurden in Wendlands Tierheim gebracht. „Wir haben sie gepflegt und konnten das Überleben der jungen Hunde sichern“, sagt der Tierarzt. Inzwischen leben die sechs in liebevollen Familien in der Region.

Von Jérôme Lombard