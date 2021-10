Königs Wusterhausen

„Die Berufe, die wir hier ausbilden, bieten eine lebenslange Sicherheit“, wirbt der Leiter der Landesakademie für öffentliche Verwaltung. Eine Garantie, die nicht viele Arbeitgeber ihren Angestellten geben können.

Auf dem Campus des Aus- uns Fortbildungszentrum in Königs Wusterhausen sind gleich drei Bildungseinrichtungen ansässig, die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten für den Öffentlichen Dienst im Land Brandenburg anbieten.

Neben der allgemeinen Verwaltung und Verwaltungsinformatik, befindet sich an dem Standort auch die Fachhochschule für Finanzen, die Landesfinanzschule sowie die Justizakademie. Doch es fehle der Nachwuchs in den einzelnen Bereichen, wie die Leiter der Akademien erzählen.

„Im Bereich des Justizvollzugsdienstes werden in den nächsten Jahren viele in Pension gehen“, sagt Harald Kruse, Leiter der Justizakademie. Um das auffangen zu können, müssten mehr Berufseinsteiger nachkommen. Trotz vieler attraktiver Angebote bleiben diese oftmals noch aus.

Viele Vorteile für Absolventen

Denn die Berufsmöglichkeiten im Öffentlichen Dienst wirken auf viele erst auf dem zweiten Blick ansprechend und so entscheiden sich vor allem Berufserfahrene für die Arbeit in der Verwaltung. Eine sichere und unbefristete Anstellung mit Entwicklungsmöglichkeiten beim Land Brandenburg mit der Aussicht auf eine Verbeamtung sowie die Gewährleistung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Alles nicht zu verachtende Vorteile, die eine Anstellung beim Land bietet.

Dennoch haben vor allem Schulabsolventen oft den Eindruck, dass die Arbeit im Öffentlichen Dienst trocken ist und dementsprechend nicht attraktiv sei. Dem widersprechen jedoch die Akademieleiter. „Wir bilden hier Berufe aus, die die Leute aus dem Fernsehen kennen“, sagt Harald Kruse. Der Bereich Justiz würde das gesamte Leben abbilden und sei sehr vielseitig. „Wenn die Leute erst einmal Blut geleckt haben, sind sie mit Feuer und Flamme dabei.“

Der im Grünen gelegene Campus bietet Platz für drei Fachrichtungen: Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung und Justiz. Quelle: Joice Saß

Und auch im Finanzbereich sieht Leiterin Gabriele Gößling viele spannende Themen. „Man glaubt, es hat viel mit Mathe zu tun, dabei bieten wir hier eine teiljuristische Ausbildung an“, so Gößling. Nach der Ausbildung beziehungsweise dem Studium, würden auf die Absolventen zudem eine Vielzahl an Berufsmöglichkeiten warten. Ob im Innendienst, im Personalwesen oder in der Steuerfahndung, die Jobchancen seien sehr vielseitig.

Informationstag am 23. Oktober mit weiteren Fachrichtungen

Zudem sei eine direkte Anstellung nach der Ausbildung und dem Studium durch die enge Zusammenarbeit mit dem Land im Allgemeinen möglich, wie Thilo Gebauer erklärt. Sollten es Absolventinnen und Absolventen jedoch nach dem Abschluss in den lehrenden Bereich ziehen, besteht diese Möglichkeit ebenso und zwar direkt am Aus- und Fortbildungszentrum.

Darüber hinaus winkt bereits in der Ausbildung die Chance auf ein Beamtenverhältnis auf Widerruf mit monatlichen Bezügen. Viele Vorteile also, dennoch fehlt der Nachwuchs im Öffentlichen Dienst. Die Corona-Pandemie sorgte jedoch in vielen Branchen für gescheiterte Existenten und könnte somit gerade junge Menschen, die an der Schwelle zum Berufsleben stehen, in sichere Berufe locken.

So findet am 23. Oktober der Hochschul- und Ausbildungsinformationstag auf dem Campus in der Schillerstraße 6 statt, wo diese die Möglichkeit haben Fragen zu stellen. Auf Brandenburgs größter Ausbildungs- und Studienmesse für Berufe beim Land werden neben den ortsansässigen Fachrichtungen ebenfalls die Hochschule für Polizei, der Brandenburgische IT-Dienstleister, der Landesbetrieb für Straßenwesen sowie die Landesvermessung und Geobasisinformation vertreten sein.

Der Campus bietet zudem Unterkünfte für Studierende und Teilnehmer von Fortbildungen. Quelle: Joice Saß

An Informationsständen haben Interessenten die Möglichkeit, im direkten Austausch mehr über die Ausbildung und das Berufsbild zu erfahren. Von 9.30 bis 14 Uhr findet der Informationstag statt. Um die Gesundheit der Teilnehmenden zu gewährleisten, müssen Besucher genesen, geimpft oder getestet sein und dies nachweisen.

Vorab besteht die Möglichkeit sich für einen Besucherzeitraum über das Anmeldeformular auf der Website lakoev.brandenburg.de zu registrieren. Ein spontaner Besuch ist dennoch möglich. Wer nun an einer Ausbildung oder einem Studium in Königs Wusterhausen interessiert ist, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Das Bewerbungsverfahren läuft bereits und endet für viele Fachrichtungen schon Ende des Monats.

Von Joice Saß