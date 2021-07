Königs Wusterhausen

Mit 52,6 Prozent wurde Bündnis-Kandidatin Michaela Wiezorek, (parteilos, 59), am Sonntag zur Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen gewählt. Am Tag danach wirkt sie aufgeräumt, aber auch beeindruckt von den vielen Anfragen und den Dingen, die für ihren Amtsantritt noch erledigt werden müssen.

Frau Wiezorek, Sie haben vor der Wahl gesagt, dass es nie Ihr Ziel war Bürgermeisterin zu werden. Jetzt Sie es. Wie fühlen Sie sich am Tag danach?

Überwältigt ist nach wie vor das richtige Wort, vor allem auch, weil es im ersten Wahlgang geklappt hat. Das haben viele so nicht kommen sehen. Gleichzeitig wird auch immer präsenter, wie groß der Vertrauensvorschuss ist, wie viel Erwartung daran hängt. Die größte Aufgabe wird sein, bei mir selbst zu bleiben und den geplanten Weg zu beschreiten. Wenn das gelingt, ist schon viel gewonnen.

Sind Sie froh, dass Sie nicht in die Stichwahl müssen?

Ja. Aber nicht nur meinetwegen. Es war allgemein eine große Müdigkeit zu spüren, sowohl bei den Wahlhelfern als auch bei den Bürgern. Wir hatten uns deshalb in den letzten Tagen auch zurückgehalten. Es war alles gesagt.

Wie haben Sie den Wahlkampf erlebt? Es war immerhin Ihr erster.

Ich fand ihn sehr interessant, weil ich die Ortsteile in einer Art erlebt habe, wie man sie sonst in so geballter Form nicht erfährt. Ich habe mit vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Deren Interesse und die vielen ehrlichen Fragen zu meiner Person haben mich gefreut und mir auch gezeigt, welches Potenzial die Stadt hat. Natürlich war nicht alles nett, auch damit muss man umgehen. Zu Sachthemen kann man unterschiedliche Ansichten austauschen. Was sich darüber hinaus in den Medien abgespielt hat, habe ich nicht an mich herankommen lassen.

52,6 Prozent haben für Sie gestimmt, 33,3 Prozent der Wähler für ihren Ex-Chef Swen Ennullat. Wie interpretieren Sie das Votum für sich?

Die 52 Prozent sind ein Vertrauensbonus, der auch mit dem Bündnis zu tun hat. Viele haben mich gewählt, obwohl sie mich nicht kannten, weil das Bündnis hinter mir stand. Aufgrund der Breite dieses Bündnisses ist das schon eine besondere Konstellation. Dem gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. Und was die Wähler von Swen Ennullat angeht: Diese Bürgerinnen und Bürger werden ihre Meinung nicht so bald ändern, und das gehört auch dazu. Es gibt immer Positionen, die keine Mehrheit finden. Ich sehe diese Wähler jedenfalls nicht als politische Gegner, das sind Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt. Vielleicht kann ich die eine oder andere von meinem Weg überzeugen. Grundsätzlich bin ich Bürgermeisterin für alle, auch für diejenigen, die mich nicht gewählt haben.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Ich werde mein Amt zum 19. Juli antreten. Es gibt vorher ein paar Formalitäten zu erfüllen, der Wahlausschuss muss tagen, es müssen Papiere geordnet werden. Und ich habe auch noch ein paar Tage Urlaub, die ich vorher beantragt hatte, und die auch brauche, um Luft zu holen.

Im Rathaus herrscht Verunsicherung. Zum einen, weil es auch dort Lager gibt, zum anderen, weil Sie umstrukturieren wollen. Was werden Sie den Kollegen als erstes sagen?

Die Mitarbeiterversammlung werde ich erst machen, wenn ich im Amt bin. Ich habe mich aber schon mit den Stellvertretern Ria von Schrötter und Axel Böhm zusammengesetzt, und wir haben uns geeinigt, dass wir uns gemeinsam über die nächsten Schritte verständigen werden. Es ist mein Mantra, dass ich die Herausforderungen gemeinsam angehen will. Dazu gehört auch, das man Vertrauen schafft. Deshalb werde ich auch zuerst mit den Mitarbeitern sprechen, bevor ich über die Inhalte mit der Presse rede.

Sie haben am Wahlabend gesagt, Sie wollen den Riss in der Gesellschaft überwinden. Haben Sie schon eine Idee, wie das gelingen kann?

Indem wir als Verwaltung und ich als Bürgermeisterin einen guten Job machen und dafür sorgen, dass wir uns wieder treffen und gemeinsam die Projekte angehen. Dabei geht es oft gar nicht darum, viel Geld zu investieren. Es geht um Wertschätzung, dass wir wieder miteinander reden, auch über Kleinigkeiten. Wenn es gelingt, wieder ein Miteinander zu gestalten, können wir vielleicht auch die Kritiker mitnehmen und dazu bewegen, sich einzubringen.

Welche inhaltlichen Aufgaben sehen Sie als am dringlichsten an?

Wir sitzen am Haushaltsplan für 2022, da müssen wir bis zum Herbst Ergebnisse haben. Dann müssen wir schauen, wie wir bei den Grundschulen in Zernsdorf und Niederlehme sowie der Haupfeuerwache vorankommen, so dass die Beschlüsse schnell umgesetzt werden. Das sind die Kernthemen, die anderen kommen dazu.

Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen?

Ich habe eine Liste im Kopf, und die ist lang. Das Wichtigste wird sein, der Mitarbeiterschaft die Perspektive aufzuzeigen. Dann geht es darum, inhaltliche Angebote zu den Kernthemen zu machen. Wenn dabei erkennbar wird, dass wir einen Plan haben und Energie, dann können wir Schritt für Schritt die einzelnen Aufgaben wieder aufnehmen und auch auf Ortsbeiräte oder Vereine zugehen. Viel mehr wird in 100 Tagen kaum zu schaffen sein.

Von Oliver Fischer