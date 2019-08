Königs Wusterhausen

Auf Höhe eines Supermarktes an der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen war es am Dienstag kurz vor 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine 16-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und die Fahrerin eines Opel-Kleinwagens hatte keine Chance, den Zusammenstoß zu verhindern.

Die Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen stationär ins Krankenhaus eingewiesen, eine erste Bilanz der Sachschäden wurde mit geschätzten 3000 Euro zu Protokoll genommen.

Von MAZonline