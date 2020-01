Königs Wusterhausen

Ein 17-Jähriger hat am Freitag gegen 17 Uhr am Königs Wusterhausener Bahnhof Passanten angepöbelt. Ohne Grund zog er seine Oberbekleidung aus, schlug den Kopf einer Glasflasche ab und droht, man bekomme es mit ihm zu tun, wenn man Stress suche. Dabei fuchtelte er mit der Flasche herum. Polizisten stellten bei ihm 2,67 Promille Alkohol fest und brachten ihn in die Ausnüchterungszelle.

Von MAZonline