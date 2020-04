So wurde an die Befreiung des KZ-Außenlagers in Königs Wusterhausen erinnert

Königs Wusterhausen

In der Storkower Straße in Königs Wusterhausen gab es eine Gedenkveranstaltung für die Häftlinge eines Zwangsarbeiter-Lagers, das eine Außenstelle des Konzentrationslagers Sachsenhausens war. Anlass war der 75. Jahrestag der Befreiung des Außenlagers durch die Rote Armee am 26. April 1945. Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie in einem kleinen Rahmen statt.

Kulturlandschaft lud ein

Der Verein Kulturlandschaft Dahme-Spreewald hatte dazu eingeladen. Er hält seit vielen Jahren den Kontakt zu Überlebenden des KZ-Außenlagers, erforscht dessen Geschichte und lädt ehemalige Häftlinge zu Gesprächen mit Schülern ein. Das Außenlager wurde wahrscheinlich Mitte 1944 errichtet. Die Zwangsarbeiter kamen aus dem jüdischen Ghetto in Lodz in Polen. Sie mussten Behelfsheime und Munitionskisten herstellen. Bis zu 650 Frauen und Männer waren hier inhaftiert.

Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers am 26. April wurden Blumen abgelegt. Sie sind schon etwas verwelkt. Quelle: G.I.

Vor dem 75. Jahrestag schrieb Irmtraud Carl den Überlebenden einen Brief. „Ich habe bedauert, dass sie nicht kommen können und habe ihnen gewünscht, dass sie gesund bleiben“, erzählt sie. Mit dem 85-jährigen Richard Fagot, der als Kind im Außenlager war und in Israel lebt, gab es vor dem Jahrestag ein Fernsehinterview über Skype vom RBB. Er war schon einige Male in Königs Wusterhausen.

Gebet zum Gedenken

An der kleinen Veranstaltung vor der Gedenktafel in der Storkower Straße, Ecke Fliederweg, nahm die Zeuthener Pfarrerin Cornelia Mix teil. Sie sprach ein Gebet zum Gedenken an die Befreiung der Konzentrationslager in Sachsenhausen, Ravensbrück und des Außenlagers in Königs Wusterhausen. Für Imrtraud Carl war das der bewegendste Moment. In dem Gebet heißt es: „Gott Israels und Vater Jesu Christi, lass die zerbrochenen und zerstörten Leben der Menschen in diesen Lagern nicht in Vergessenheit geraten.“ Und an anderer Stelle: „Hilf, dass wir wachsam bleiben, wo uns antisemitische und rassistische Gedanken, Worte und Taten begegnen und, dass wir diesen mutig widersprechen.“

Irmtraud Carl lässt das Gebet ins Englische übersetzen und schickt es den Überlebenden. „Damit sie wissen, wie wir an sie gedacht haben“, sagt sie. An der Gedenktafel waren zuvor bereits einige Blumen niedergelegt worden.

Jurek Becker als Kind im Lager

Eine erste Gedenktafel wurde 2005 auf Initiative des Vereins angebracht. Zu den bekanntesten Häftlingen gehört der Schriftsteller Jurek Becker (1937-1997, „Jakob der Lügner“), der als Kind ins Königs Wusterhausener Außenlager kam. Sein handgeschriebener Lebenslauf ist auf der Tafel nachzulesen, die vor einigen Jahren erneuert wurde.

Bei einer Veranstaltung des Vereins Kulturlandschaft im Januar 2020 in der Stadtbibliothek zum Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz wurden neue Berichte über Deportationen aus dem Lodzer Ghetto nach Königs Wusterhausen vorgestellt. Der verstorbene frühere Bürgermeister Jochen Wagner und die damalige SVV-Vorsitzende Gislinde Rassek setzten sich in den 1990er persönlich sehr für die Aufarbeitung der Lagergeschichte ein und pflegten engen Kontakt zum ehemaligen Häftling David Grünstein.

Von Frank Pawlowski