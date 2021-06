Kablow

Mit fetzigem Jazz stürzen sich die Mitglieder des Kulturbunds Dahme-Spreewald in den Sommer. Am 27. Juni wird die Band die Railers in der Kirche in Kablow auftreten. Nach Corona-Monaten mit Ausfällen, Verschiebungen und Veranstaltungen im Online-Format ein Grund zur Vorfreude für alle Beteiligten.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Musik der vier jungen Männer lebt von Einflüssen aus New Orleans und der Folkmusik, dargeboten wird sie mit Gitarre, Klarinette, Banjo, Akkordeon und Kontrabass und vor allem mit mehrstimmigem Gesang. Der Auftritt von Bandgründer Matthias Baldwin, Christoph Klan, Friedrich Bassarak und Johannes Hanekamp beginnt um 18 Uhr in der Kablower Dorfkirche. Doch schon am Nachmittag ab 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus. Aktuell gilt für die Veranstaltung noch: Ein negativer Schnelltest oder ein Nachweis über zweifache Impfung gegen Covid-19 oder über Genesung ist vonnöten. Das kann sich jedoch noch ändern. Deshalb bitte kurzfristig über die Homepage des Kulturbunds informieren.

Demnächst kommt die Rundfunk-Ausstellung

Im August soll dann im Königs Wusterhausener Bürgerhaus endlich die Kulturbund-Ausstellung „Es hat gefunkt! 100 Jahre Radion in KW“ eröffnet werden. Präsentiert werden dann Arbeiten von Karen Ascher, Gisela Gräning, Frank Beutel und Klaus Rähm, die mit ihren Vorschlägen zur Auseinandersetzung mit der Rundfunkgeschichte der Stadt ausgewählt worden waren. Eigentlich hätte diese Schau schon im vergangenen Jahr eröffnen sollen, um damit an den 100. Geburtstag der ersten Live-Radiosendung der Welt vom Dezember 1920 zu erinnern. Nun kommt die Ausstellung coronabedingt mit Verspätung, aber sie kommt. Geplant ist, dass sie vom 16. August bis zum 19. September besichtigt werden kann. Weitere Aktivitäten wie ein Chansonkonzert im Herbst, Lesungen oder der vorweihnachtliche Kunstmarkt sind in Planung.

Mehr Informationen gibt es unter:www.kulturbund-dahme-spreewald.de

Von Karen Grunow