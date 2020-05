Kablow

An der Ecke der Zernsdorfer- zur Bahnhofstraße in Kablow stieß am Donnerstag eine Arbeitsmaschine mit Betonmischer gegen einen Mercedes, was einen Sachschaden von etwa 5000 Euro zur Folge hatte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß offenbar niemand. Die Unfallursache war laut Auskunft der Polizei ein Fehler beim Rückwärtsfahren.

