Auf das Weihnachtskonzert in ihrer Kirche wollten die Kablower auf keinen Fall verzichten. In den vergangenen beiden Jahren wurden sie von Marie-Luise und Band in eine Welt voller swingenden Weihnachtssongs entführt. Da die Musiker der Band aber in diesem Jahr anderweitig unterwegs sind, ließ sich Marie-Luise Weiß etwas Neues einfallen, um die Kablower nicht zu enttäuschen.

Zur Galerie Heinz-Jürgen Gottschalk und Uwe Jensen waren zu Gast bei Marie-Luise Weiß beim Weihnachtskonzert in der Kablower Kirche

Neu war in diesem Jahr auch, dass man sich vor dem Konzert, nicht wie früher in einem Zelt vor der Kirche traf, sondern in gemütlicher Runde im Dorfgemeinschaftshaus zusammenfand. Gut gestärkt ging es dann in die Kirche. Wer da keinen Platz mehr fand, konnte im Dorfgemeinschaftshaus die Live-Übertragung aus der Kirche ansehen.

Wilder Wolfgang begrüßt die Besucher

Begrüßt wurden die Besucher vom „wilden Wolfgang“, den sie schon vom Dorffest kannten. Natürlich in tiefstem bayrisch. und Marco Weiß hatte die Lacher auf seiner Seite.

Besuch in der Weihnachtsbäckerei

„Da meine Musiker unterwegs sind, hab ich mir gedacht, ich lade mir heute einfach Gäste in mein Weihnachtszimmer ein“, sagte Marie-Luise Weiß, nachdem sie zuvor schon mit den Mädchen Helena, Sarah, Anna, Marie und Greta musikalisch in der Weihnachtsbäckerei war.

Singen mit „Gotte“ und Uwe Jensen

Der erste Gast war auch schon da: Hans-Jürgen Gottschalk, genannt „Gotte“. Es wurde gesungen, und man plauderte über Weihnachten. Als zweiter Gast gesellte sich Schlagersänger Uwe Jensen hinzu. Es war ein Genuss den Sängern zuzuhören, ob Solo oder im Duett mit Marie-Luise Weiß. Und auch immer wieder ist es schön zu hören, wenn Mutter, Sigrid Jurk und Tochter gemeinsam singen.

Weg vom Alltagsstress

Marie-Luise Weiß verabschiedete sich mit den Worten: „Vergessen Sie im Alltagsstress nicht, sich in den Arm zu nehmen und für einander da zu sein“.

„Es war wieder Spitze wie in jedem Jahr“, sagte Annette Lorz aus Kablow, und da war sie mit ihrer Meinung nicht alleine. Die Kablower hatten auch in diesem Jahr wieder ihr außergewöhnliches Weihnachtskonzert.

Von Gerlinde Irmscher