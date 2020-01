Karl Dall in Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen

Mit den Worten, ich war nicht das letzte Mal hier verabschiedete sich Karl Dall am Sonntag von Anne und Wolfgang Jurk im Kino Capitol in Königs Wusterhausen. Und das könne man ruhig als Drohung hinnehmen erklärte er in seiner charmant schnoddrigen Art, natürlich mit einem Augenzwinkern. Er war gekommen, um sich den Film „Quartett im Bett“ von 1968, indem er mitspielt und jetzt digitalisiert wurde nicht nur über einen Beamer, sondern in einem richtigen Kino anzusehen und da war für ihn das „Capitol“ genau der richtige Ort. Und auch die anderen Kinobesucher konnten sich freuen, in einer Gesprächsrunde beantwortete er Fragen und schrieb fleißig Autogramme.

Von Gerlinde Irmscher