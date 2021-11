Karneval in Königs Wusterhausen: Narren übernehmen das Kommando

Königs Wusterhausen

Die Freude war den Königs Wusterhausener Närrinnen und Narren anzusehen, als sie am Donnerstag pünktlich um 11.11 Uhr zu den Klängen ihres Liedes „Königs Wusterhausen feiert Karneval“ vor dem Brunnen in der Bahnhofstraße aufmarschierten. Die Stimmung übertrug sich auch gleich auf die Zuschauer. Diese waren gekommen, um dabei zu sein, wenn die Karnevalsgesellschaft Königs Wusterhausen (KKW) die Geschicke der Stadt in die Hand nimmt.

2020 musste die Karnevalsaison wegen Corona ausfallen

„Nachdem wir im letzten Jahr nicht hier stehen konnten, freuen wir uns in diesem Jahr wieder mit Ihnen gemeinsam unsere neue Saison eröffnen zu können“, begrüßte Sitzungspräsident Martin Epperlein die Zuschauer und verriet auch gleich das Motto: „Ob 66 oder 67, Karneval bei uns ist immer fetzig!“. Und das habe sich daraus ergeben, dass ja die 66. Saison ausfallen musste. „Aber nun geht es ja wieder aufwärts, zumindest mit den Inzidenz-Werten. Und auch wir suchen nach neuen Wegen, so etwa wie Easyjet, die die Hoffmannkurve nicht mag und nach neuen Wegen sucht“, erklärte der Sitzungspräsident.

Er bedankte sich bei Prinz Steffen I. und Prinzessin Nadine I., die die KKW in der 65. Saison begleitet und repräsentiert hat. In der 66. dann leider nur virtuell. Der Sitzungspräsident verriet dann auch gleich noch, was seine Oma zur Maskenpflicht sagt: „Das gute an der Maskenpflicht ist, dass man morgens nicht das Gebiss rein machen muss“.

Steffen I. übergibt das Zepter an Jan I. Quelle: Gerlinde Irmscher

Vizebürgermeister Axel Böhm übergab den Rathausschlüssel

Prinz Steffen der I. übergab das Zepter an Jan I., der nun mit Prinzessin Susanne I. an seiner Seite, die Regierungsgeschäfte übernimmt. Seine erste Amtshandlung war, den Stadtschlüssel bis Aschermittwoch aus den Händen von Vizebürgermeister Axel Böhm zu übernehmen. „Ich gebe den Schlüssel gerne aus den Händen und bin fest überzeugt, dass der Schlüssel unserer schwierigen Stadt, wenn er jetzt in närrische Hände kommt, in guten Händen ist“, so der Vizebürgermeister.

Zu Ehren des neuen Prinzenpaares tanzt die Prinzengarde den Gardetanz. Quelle: Gerlinde Irmscher

Zu Ehren des frisch gekrönten Prinzenpaares tanzte die Prinzengarde den Gardemarsch. Die „Fünkchen“ erfreuten die Zuschauer mit ihrem Schneewittchentanz, bevor das Prinzenpaar mit dem Schneewalzer den Tanz eröffnete.

Das Prinzenpaar beim Schneewalzer. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Ich bin froh und glücklich, dass wir wieder feiern können“, sagt Jan Claus und er freue sich, in dieser Saison gemeinsam mit Susanne Claus als Prinzenpaar den Verein zu präsentieren. Die beiden haben sich einst beim Karneval kennengelernt. Jahrelang haben sie dass Prinzenpaar begleitet und nun können sie erleben, wie es von der anderen Seite ist.

Von Gerlinde Irmscher