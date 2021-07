Keine Dieselloks in Dahme-Spreewald mehr: RB36 soll elektrisch fahren

Königs Wusterhausen

Es ist das Ende einer Ära: In Zukunft werden im Regionalverkehr im Landkreis Dahme-Spreewald keine Züge mit Diesel-Triebwagen mehr auf der Schiene zum Einsatz kommen. So sehen es die Pläne der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) vor, die im Juni vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) den Zuschlag für den Weiterbetrieb des Streckennetzes Ostbrandenburg für zwölf Jahre bis 2036 erhalten hat.

Das Netz umfasst mit der Linie RB36 auch die Strecke von Königs Wusterhausen über Storkow Mark bis Frankfurt (Oder). Ab September 2024 wird man auf dieser Linie keine Züge mehr sehen, die Dieselschwaden ausstoßen. Fahrgäste sollen dann umweltfreundlich mit Batteriezügen pendeln können. Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB Betriebsgesellschaft, freut sich schon auf die neuen Züge.

Beitrag zu klimafreundlicher Verkehrswende

„Wir freuen uns über den Zuschlag für das Netz Ostbrandenburg und das Vertrauen, das für die Umsetzung dieses besonderen Projekts in die Niederbarnimer Eisenbahn gesetzt wird“, sagt Bröcker. Mit dem Einsatz der neuen batterieelektrischen Fahrzeuge und den deutlichen Verbesserungen im Fahrplan- und Serviceangebot wolle man zu einer fahrgastorientierten und klimafreundlichen Verkehrswende beitragen. „Gemäß unserem Motto ‘Heimat in Bewegung‘ führen wir das Netz Ostbrandenburg für unsere Region in die Zukunft.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt will die NEB 26 Batteriefahrzeuge vom Typ Siemens Mireo Plus B auf ihren Strecken einsetzen. Lade-Inseln werden für die neuen Züge nicht gebaut – die Ladung der Batterien erfolgt ausschließlich im Oberleitungsbetrieb. Denn: Die Batterien werden auf den Abschnitten der Linie mit Oberleitung sowie an den Start- und Zielorten wieder aufgeladen. Dabei ergeben sich keine Einschränkungen in den Kapazitäten und den Fahrplanzeiten, wie es von Seiten der NEB heißt.

Am Bahnhof in Königs Wusterhausen können Fahrgäste ab 2024 mit Batteriezügen den Regionalverkehr der Linie RB36 nutzen. Quelle: Oliver Fischer

Verbesserter Service mit neuen Zügen

Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin – Brandenburg (VBB), ist von den Zügen mit alternativem Antrieb überzeugt. „Es gibt keine Alternative: Die Schiene muss weiter gestärkt werden“, sagt Henckel. Die neuerliche Vergabe des Netzes Ostbrandenburg an die NEB sorge aus ihrer Sicht für Kontinuität, Planungssicherheit und mehr Qualität. „Was mich am meisten freut ist, dass nun zukünftig auf mehr Linien Elektrofahrzeuge mit Batteriespeicher zum Einsatz kommen.“

Dadurch werde auf dem Netz Ostbrandenburg nicht nur das Angebot für die Fahrgäste auf der Schiene durch neue Fahrzeuge und Taktverdichtungen erhöht, sondern gleichzeitig auch gezeigt, dass die Verkehrswende mit dem Klimaschutz im Gleichschritt vorangehe.

Dieselloks bleiben auf einer Strecke in Ostbrandenburg erhalten

Auch Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) ist stolz, dass die NEB auf ihrem Streckennetz der erste Bahnbetrieber im Land sein wird, der Batteriefahrzeuge im Regionalverkehr auf die Gleise bringt. „Damit stärken wir die Region und mit den innovativen Antrieben gleichzeitig den klimafreundlichen Schienenpersonennahverkehr“, sagt Beermann.

Für alle Bahn-Fans und Freunde des klassischen Diesel-Antriebs in der Region gibt es ein kleines Trostpflaster. Der RB26 von Berlin nach Kostryzn wird auch nach 2024 weiter mit Dieselloks unterwegs sein. Die bundeseigene Infrastruktur, mit langen nicht elektrifizierten Streckenabschnitten auf dieser Linie, lassen ein Aufladen von Batteriezügen nicht zu, wie der VBB mitteilt.

Von Jérôme Lombard