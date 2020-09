Königs Wusterhausen

Nun endlich ist es soweit, nach zehn Jahren Planung ist ein wichtiger Schritt für die neue Integrationskita „Spielspaß“ in der Rosa-Luxemburg-Straße 17 in Königs Wusterhausen geschafft. Am Montag wurde der Grundstein für die Einrichtung gelegt. „Hier entsteht die größte Kita, die wir dann in der Stadt haben“, erklärt Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW). Und solche Integrationsangebote brauche man in der Stadt, wo gemeinsam gespielt und getobt wird. „Ich wünsche gutes Gelingen und bleiben Sie im Zeit- und Kostenplan“, so die Bitte des Bürgermeisters an die Bau-Ring GmbH aus Jüterbog, die den Rohbau ausführt. Bis Ende des Jahres soll der Rohbau stehen und im Februar mit dem Innenausbau begonnen werden. Geplant ist, das Ende nächsten Jahres die Mädchen und Jungen das neue Haus in Besitz nehmen können. Betreiber der Einrichtung ist die Awo.

Elf Millionen Euro

Insgesamt rund elf Millionen Euro wird der Neubau der Kita kosten. Für den Bau erhält die Stadt einen Zuschuss von etwa vier Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“.

Mit rund 3000 Quadratmetern Nutzfläche bietet das zweigeschossige Haus Platz für bis zu 285 Kinder. Da es sich um eine Integrations-Kita handelt, stehen jedem Kind vier statt 3,5 Quadratmeter Nutzfläche zu. Es wird unter anderem ein Restaurant und auch eine Küche geben, in der die Mädchen und Jungen unter Aufsicht selbst Speisen mit zubereiten können. Damit die Kinder optimal gefördert werden können, gibt es verschiedene Therapieräume. Eine Sauna lädt zur Entspannung und Gesundheitsförderung ein. Zudem gibt es einen Aufzug.

Außenbereich in Kreisform

Um den Integrationsgedanken zu symbolisieren, wird der Außenbereich der Kindertagesstätte optisch in Kreisform gehalten sein.

Wegen baulicher Mängel musste das alte Gebäude aus dem Jahr 1980 abgerissen werden. Eine Sanierung wäre unwirtschaftlich gewesen. Die Stadt beschloss eine Zwischenlösung zu schaffen und im November zogen die 170 Kinder in ihr Übergangsdomizil in der Rosa-Luxemburg-Straße 7c, das nun für zwei Jahre, bis zur Fertigstellung des Neubaus das Zuhause für die Awo-Integrations-Kita „Spielspaß“ ist.

„Ich war verblüfft, wie ich sah, dass Abriss und Bauanfang gleichzeitig vorangingen und das so etwas geht“, sagt Kitaleiterin Petra Brückner. „Der Abriss durch die Firma Dare aus Berlin hat etwas länger gedauert, als ursprünglich geplant, mussten doch zum Beispiel die Betonplatten in 30 mal 30 kleine Stücke zerlegt werden“, erklärt Thomas Krieger, Sachgebiet Hochbau bei der Stadt. So kam es, dass parallel gearbeitet wurde.

Von Gerlinde Irmscher