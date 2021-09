Klein Köris

Zum Tag des offenen Denkmals am 12. September empfangen die „Germanen“ des Freilichtmuseums Germanische Siedlung in Klein Köris im Buschweg 8 ihre Besucher von 10 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind nicht notwendig. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung.

Motto: „Sein & Schein, in Geschichte, Architektur und Denkmalspflege“

Der Museumstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Sein & Schein, in Geschichte, Architektur und Denkmalspflege“. Bei Rundgängen und Führungen durch die Vereinsmitglieder können sich die Besucher informieren, wie einst die Vorfahren in der Region um Klein Köris lebten oder auch das frischgebackene Brot nach Germanenart verkosten. Es wird ein Kinder- und Jugendquiz zu archäologischen Themen geben.

Wenn gegen 12 Uhr die „Römischen Freunde“ eintreffen kann man bei einer kleinen Lesung den frivolen Geschichten der Römer lauschen und wenn es die Witterungsbedingungen zulassen, kann man am Nachmittag Saskia Irmscher zuschauen, wie einst die Germanen ihre Glasperlen herstellten. Auf einem kleinen Buchbasar gibt es unter anderem auch archäologische Bücher zu erwerben.

Ab 12 Uhr treffen sich die ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger aus LDS, TF und EE, um sich gegenseitig kennenzulernen, zu beraten und über ihre Erfahrungen auszutauschen. Interessierte Besucher können ihnen dabei über die Schulter schauen aber auch Fragen stellen.

Von Gerlinde Irmscher