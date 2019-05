Zeesen

Einen Kleintransporter stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Zeesen. Der weiße Transporter, ein Opel Movano, war auf der Außenfläche des Autohauses Zeesen in der Karl-Liebknecht-Straße abgestellt gewesen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Neuwagen. Der durch Einbruch und Diebstahl entstandene Gesamtschaden wird mit 34 000 Euro beziffert. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline