Königs Wusterhausen

Der Königs Wusterhausener Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen ruft an diesem Freitag, 25. März, zur Klimaschutz-Demo in Königs Wusterhausen auf. Anlass ist der globale Klimastreik, der am Freitag unter dem Motto „Raus aus Kohle, Öl und Gas – Frieden sichern“ stattfindet.

Ein breites Bündnis aus Akteuren von Fridays for Future, der Grünen Jugend, den Jusos, Die Partei, dem Umweltkreis und den sogenannten „Scientists for Future“ unterstützt den Aufruf des Grünen-Ortsverbands in Königs Wusterhausen.

Klima-Demo in KW startet um 13.30 Uhr

Los geht es um 13.30 Uhr am Kirchplatz durch die Stadt. Gegen 15.30 Uhr ist eine Kundgebung mit Rednern und Live-Musik geplant. „Die aktuelle Lage in Osteuropa, Krieg, Leid und Zerstörung, führen uns vor Augen, wie abhängig wir noch immer von fossilen Energieträgern sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Man müsse diese Abhängigkeit schleunigst beenden, um frei und zukunftssicher zu wirtschaften und dauerhaft Frieden zu schaffen, begründen die Organisatoren ihre Motivation für die am Freitag geplante Klimaschutz-Demo.

Von MAZonline/js