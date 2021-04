Königs Wusterhausen

Das Allerwichtigste zuerst: Das Bergfunk-Open-Air soll in diesem Sommer wieder auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen stattfinden können. Auch nicht unwichtig: Obwohl die Mitglieder des Stubenrausch-Vereins, die das Festival organisieren, noch keine Band-Namen veröffentlicht haben, sind die Kombitickets für das zweitägige Festival am 6. und 7. August bereits weg. So groß sind die Vorfreude der Bergfunk-Fans und das Vertrauen in die Macher, dass da wieder mal ein aufregendes Line-Up zustande gekommen sein dürfte.

Demnächst wird mitgeteilt, wer spielen wird

Größtenteils, verrät Alban Gallus, entspreche das diesjährige Programm dem, was das Team für 2020 geplant hatte. Als im Frühjahr vergangenen Jahres die Vereinsmitglieder schweren Herzens ihr Bergfunk absagen mussten, begannen sofort die Gespräche mit den Bands. Nach und nach soll jetzt bekannt gemacht werden, wer vom vergangenen Jahr nun alles tatsächlich dabei sein wird und wer neu hinzugekommen ist. „Wir haben ja auch einen guten Riecher“, kommentiert Thea Spinola die generelle Auswahl der Bands über die Jahre. Denn neben bekannten Musikern kamen auch immer wieder Newcomer, die bald nach ihren gefeierten Auftritten beim Bergfunk zunehmend bekannter wurden. „Die Leute vertrauen uns, dass gute Musik kommt“, so Alban Gallus.

Liebevoll dekoriert bis ins Detail: das Festival auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen Quelle: Karen Grunow

Thea Spinola und er wurden im Dezember erneut zu den Vorsitzenden des Vereins „Stubenrausch – Kultur, Musik, leben e.V.“ gewählt. Knapp 50 Mitglieder hat der Verein mittlerweile. Trotz Absage des Festivals, trotz Corona haben sie sogar Zuwachs bekommen; zwei neue Leute engagieren sich jetzt mit für das Open-Air.

Und für die Bergfunk-Kulturtage, denn auch diese soll es im Sommer wieder mal auf dem Funkerberg geben. Alle zwei Jahre werden diese veranstaltet, eigentlich. Denn wegen Corona gab es auch die für 2020 vorgesehenen Kulturtage nicht, dafür werden sie nun nachgeholt beziehungsweise neu geplant. Wie schon 2016 und 2018 wird es ein Klassik-Open-Air geben. Fest zu den diesmal zwischen dem 30. Juli und dem 5. August stattfindenden Kulturtagen gehört auch der Berg-Slam. Da gab es über die Jahre Variationen, mal fand er als Poetry-Slam statt, mal als Science-Slam. Denkbar wäre auch, das beliebte Stubenrausch-Kneipenquiz auf den Berg zu verlegen. „Es werden eher ruhigere Sitzveranstaltungen“, sagt Thea Spinola. Denn so kann die Einhaltung etwaiger Corona-Regeln besser gewährleistet werden.

Weniger Besucher dürfen kommen

Für das große zweitägige Musik-Open-Air bedeutet dies, dass deutlich weniger Besucher kommen können. Zwischen 800 bis 1000, so ist derzeit die Schätzung, könnten auf das Bergfunk-Gelände. Das werde weitestgehend wie gewohnt. Allerdings wird für vieles mehr Platz benötigt, eingeplant wird gegebenenfalls auch mehr Gastronomie, um zu verhindern, dass sich größere Gruppen vor den Ständen ansammeln. Innerhalb des Vereins hat sich die Arbeitsgruppe „Hygiene 3000“ gebildet, gemeinsam wird geplant und getüftelt, was in welcher Form umsetzbar ist. „Es wird definitiv etwas anderes als das, was wir sonst hatten“, sagt Thea Spinola über die bislang vorgesehenen coronabedingten Maßnahmen.

Tests vor Ort

Ein wichtiger Punkt: Es soll die Möglichkeit geben, vor Ort Schnelltests machen zu lassen. Das gilt für die Besucherinnen und Besucher, aber genauso für all die Musikerinnen und Musiker. Deren Rückzugsorte im Backstage-Bereich werden selbstverständlich ebenfalls nach den geltenden Hygieneregeln geplant. Und die Vereinsmitglieder sorgen sich natürlich auch um das eigene Team und ihre Helfer. Noch haben sie gar nicht aufgerufen, dass Freiwillige sich melden können, um das Festivalgelände mitaufzubauen und vor Ort dann während der zwei Tage zu helfen. Trotzdem haben schon erste Interessierte nachgefragt. „Für uns als Team ist größte Vorsicht geboten“, betont Thea Spinola für die angedachten Sicherheitsvorkehrungen.

Ob das Bergfunk-Festival dann überhaupt noch ein typisches Bergfunk ist, sei im Verein intensiv und lange diskutiert worden, so die beiden Stubenrausch-Vorstände. Als Rückschlag musste außerdem, dass es in letzter Zeit häufiger Vandalismus-Vorfälle auf dem Funkerberg gab und dabei auch Vereinssachen beschädigt wurden.

Förderung durch „Neustart Kultur“

Lange wurde abgewogen, ob die Stubenrausch-Mitglieder das Risiko überhaupt eingehen sollten, für diesen Sommer ein Festival zu organisieren. Unter den derzeitigen Umständen mit deutlich weniger Besuchern war das umso mehr auch eine finanzielle Frage. Doch dann kam Fördergeld über das von der Bundesregierung aufgelegte Programm „Neustart Kultur“ der Initiative Musik. Nach vielem Nachdenken votierten die Akteure des Vereins doch für ihr Open-Air. „Dann die nächste Überlegung: Kulturtage – ja oder nein?“, erzählt Thea Spinola vom aufwendigen Entscheidungsprozess. So manches muss in diesem Jahr entfallen. Die beliebte Familienveranstaltung der Kulturtage wird es aller Voraussicht nach nicht geben können. Inwieweit es beim großen Open-Air den seit 2017 etablierten Zwergfunk für kleine Besucher überhaupt geben kann, ist gerade auch noch ein großes Fragezeichen.Womöglich wird die sonst dafür immer abgeteilte Fläche schlicht benötigt, um alles andere räumlich zu entzerren.

Hochmotivierte Bergfunkbande

Sie sind alle dabei, mit viel Energie und wie immer ehrenamtlich zu planen und zu organisieren. Die Sicherheit für alle geht vor. Eng vernetzt ist das Stubenrausch-Team, das sich selbst gerne „Bergfunkbande“ nennt, mit anderen Festivalveranstaltern. Vom brandenburgischen Landesverband für Soziokultur, Popularmusik und Festivals ImPuls Brandenburg ist vor kurzem ein von mehreren Ministerien gefördertes „How-To Festival“-Handbuch herausgegeben worden. Es soll Veranstaltern, aber auch den zuständigen Behörden in der jeweiligen Region helfen, gerade auch angesichts der Pandemie-Situation gemeinsam Kultur zu ermöglichen. Dass auch die im Leitfaden empfohlenen Vorgänge helfen, Bergfunk-Open-Air und -Kulturtage adäquat umzusetzen, darauf baut das Team ebenfalls.

Mehr zum Open-Air: www.bergfunk-openair.de, mehr zum Verein: www.stubenrausch-kultur.de

Von Karen Grunow