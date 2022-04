Königs Wusterhausen

An der ehemaligen Gärtnerei Genz in der Storkower Straße in Königs Wusterhausen blühte kurz vor den Osterfeiertagen die über 100 Jahre alte Magnolie in voller Schönheit. Nicht wenige der Passanten, die zufällig vorbeikommen, bleiben stehen, um die Blütenpracht zu bestaunen oder auch schnell ein Foto zu machen.

Andere kommen ganz gezielt vorbei. Gepflanzt wurde die Magnolie übrigens im Jahre 1912 von dem Urgroßvater des ehemaligen Inhabers der Gärtnerei Manfred Genz.

Von Julia Kschiwan