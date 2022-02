Königs Wusterhausen

Polizisten kontrollierten am Dienstagnachmittag den Fahrer eines E-Scooters in der Storkower Straße in Königs Wusterhausen: Der 19-Jährige räumte bei seiner Befragung ein, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs zu sein.

Das bestätigte anschließend der Drogenvortest. Daher musste der junge Mann zur Sicherung gerichtsfester Beweisen eine Blutprobe abgeben.

Von MAZonline