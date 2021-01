Königs Wusterhausen

Von Dezember auf Januar ist die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus zum großen Teil saisonbedingt um 269 auf 3.058 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,6 Prozent. Im Januar 2020 lag sie bei 3,8 Prozent. „Ist in Südbrandenburg gerade im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen ein höherer Anstieg zu verzeichnen, ist dies auch auf die Berlin-Pendler zurückzuführen“, sagt Boris Müller, Bereichsleiter des Geschäftsstellenverbundes Dahme-Spreewald. Im ländlichen Bereich steige die Arbeitslosigkeit nicht so an. Im Geschäftsstellenbereich Luckau liegt sie bei 3,6 Prozent und der Landkreis verzeichnet eine Quote von 4,5 Prozent. Beide liegen damit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 6,3 Prozent.

Jugendliche können sich zur Ausbildung informieren

„Da deutlich weniger Austritte aus der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen sind, nimmt die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu“, so Boris Müller weiter. Mit 978 Personen entspricht das 32 Prozent der Arbeitslosen. Aber auch die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen (15 bis unter 25 Jahren) habe sich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Sein Appell an die jungen Menschen, sich auf dem Ausbildungsmarkt zu informieren. Trotz Corona ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen zum Vorjahr um neun Prozent gestiegen. Wer Kontakt zum Berufsberatungsservice aufnehmen möchte, kann dies unter 0355/619 10 10.

Anzeige

Da derzeit keine persönlichen Termine bei der Agentur für Arbeit wahrgenommen werden können, sind die Mitarbeiter für Arbeitnehmer unter 0355/619 20 00 und für Arbeitgeber unter 0800/45 55 55 20 erreichbar.

Die Jobmesse, die sonst jährlich Anfang Februar in Königs Wusterhausen stattgefunden hat, muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Auf dieser größten Messe im Landkreis präsentieren sich in der Regel mehr als 60 regionale Unternehmen und Ansprechpartner aus den Bereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit.

Neuer Online-Dienst verfügbar

Das Jobcenter Dahme-Spreewald bietet einen neuen Online-Dienst an. Kunden, die einen Online-Zugang zu jobcenter.digital haben, können den Postfachfachservice als neuen Service nutzen. Über den neuen Dienst können Nachrichten unkompliziert ans Center gesandt werden. „Somit können Sie ab sofort elektronisch von zu Hause aus mit uns in Kontakt treten“, erklärt Geschäftsführer Volker Basche. Das sei ein wichtiger Schritt, erleichtere er doch die Anfragen der Kunden. Diese können dem Center aber auch relevante Informationen zeit- und ortsabhängig zukommen lassen. Laut Basche kann es dabei um ganz verschiedene Anliegen gehen, zum Beispiel um Fragen zu Miete und Heizkosten, zu Bildung und Teilhabe wie auch zur Beantragung von Leistungen. Unter http://www.jobcenter.digital oder unter http://www.arbeitsagentur.de wie auch über die Seite des Jobcenters Dahme-Spreewald www.jc-lds.de ist das neue Online-Angebot verfügbar.

Von Gerlinde Irmscher