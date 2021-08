Königs Wusterhausen

Polizisten wurden am frühen Dienstagmorgen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Weinert-Straße in Königs Wusterhausen gerufen. Dort hatte es Streit und eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, bei der ein 31-Jähriger eine Stichverletzung erlitt. Er kam ins Krankenhaus. Der 48 Jahre alte Täter flüchtete. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von MAZonline