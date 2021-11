Königs Wusterhausen: 5. offener Stammtisch „Bürger für Bürger“

Zernsdorf

Nach einem Jahr Pause lud die Bürgerstiftung Königs Wusterhausen (BSKW) nun wieder zu ihrem Stammtisch ein. Treffpunkt war diesmal des Bürgerhaus in Zernsdorf. Unter dem Motto „Bürger für Bürger“ nutzt die Bürgerstiftung den Stammtisch, um sich im direkten Gespräch mit Stiftern, Bürgern und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur auszutauschen und zu beraten, wie man als Einwohner das Leben und Zusammenleben noch lebenswerter gestalten kann. Vorstandsvorsitzender Knut Wischmann gab einen Überblick über die aktuellen und geplanten Projekte.

Hilfe für Schüler, Igelrettungsstation und einen Bienenfilm

So konnten 2020 auf Initiative der BSKW digitale Endgeräte im Wert von 44 Tausend Euro an mehr als 100 Schüler, die im Lockdown über keinen Laptop verfügten, übergeben werden. „Danke an die Organisationen und Vereine, die sich daran beteiligt haben“, so Wischmann. Unterstützung gab es für die Igelrettungsstation. Der Schulförderverein der Grundschule Zernsdorf erhielt eine Spende für das Projekt „Bienenfilm“, wie auch der Sportverein Merkur Kablow-Ziegelei für seine langjährige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der Förderverein Netzwerk Senzig kann sich über 500 Euro freuen. Sie sind für den Druck des Wanderführers „Skulpturenpfad, Rundwanderweg Tiergarten“ von Hans Rentmeister gedacht.

Ein Beitrag zum Umweltschutz in Königs Wusterhausen

Im Frühjahr 2022 soll das Projekt „Abfallreduzierung-Abfallvermeidung“ starten. Gemeinsam mit dem Südbrandenburgischen Abfallzweckverband, dem Stadtjugendring, dem Humanistischen Verband Ostbrandenburg, dem Kita-Elternbeirat und der Abfallstreife sollen Kinder und Schüler in den Kitas und Schulen der Stadt für das Thema Abfallreduzierung sensibilisiert werden. Somit will man einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die Bürgerstiftung ruft die Kinder und Schüler zu einem Wettbewerb auf für die besten Ideen zur Abfallreduzierung in ihrer Schule oder Kita. Die Prämierung für die jeweils drei besten Ideen wird in der Europäischen Woche der Abfallvermeidung vom 21. bis 25. November 2022 erfolgen.

Diskussionsreihe zur Demokratie in Planung

Gegenwärtig plant die BSKW ein Projekt für das Jahr 2023 mit dem Arbeitstitel „Demokratie bewahren und entwickeln“. In Form einer Diskussionsreihe mit Abgeordneten vom Land bis zur Kommune soll den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Ziel ist, Kenntnis und Verständnis für die demokratischen Strukturen und Arbeitsweisen zu vertiefen und das bürgerliche Engagement zum Wohl der Stadt anzuregen.

Von Gerlinde Irmscher