Königs Wusterhausen

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Königs Wusterhausen ist eine 74 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Zum Unfall kam es, als eine 22-Jährige an der Kreuzung Schlossstraße Ecke Gerichtsstraße mit ihrem Skoda nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen heranfahrenden Mitsubishi und nahm ihm die Vorfahrt.

Beim Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Mitsubishi verletzt, der 76-Jährige am Steuer kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenprall entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.

Von MAZonline